Может ли Россия наверстать отставание в беспилотных летательных аппаратах?

В области военной беспилотной авиации Российская Федерация серьезно отстает от наиболее продвинутых стран, таких как США и Израиль. Создаются рабочие образцы, которые должны стать серийными в 2020-х годах, но России еще далеко до лидеров, пишет журналист Le Monde Эдуар Пфлимлен.

В недавнем интервью российскому информационному агентству РИА "Новости" заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин сделал ряд интересных заявлений о состоянии военной беспилотной авиации в своей стране. Рогозин с уверенностью заявил, что разрыв России с двумя лидерами в области этой технологии - США и Израилем - значительно сократился, что скоро Москва полностью наверстает отставание от них, говорится в статье.

В настоящее время Россия старается разработать целую серию беспилотных летательных аппаратов, осуществляя множество проектов - от маленьких и средних дронов до квадрокоптеров и многороторных моделей, беспилотных вертолетов, а также более крупных аппаратов большой дальности, способных в будущем оснащаться оружием, поясняет американский журнал The National Interest

Например, во время недавнего Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, российская компания "Радар ММС" представила несколько моделей беспилотных вертолетов, в том числе большой опытный образец БПВ-500, способный нести на борту оружие, сообщает журналист.

Россия по-прежнему опирается на импортируемую израильскую технологию - российский дрон с самой большой дальностью "Форпост" является лицензированной копией израильского беспилотника Searcher.

Потенциальный успех России может принести разве что маленький беспилотник T-16, который недавно прошел испытания: он запускается с катапульты и может нести небольшую боевую нагрузку в 6 кг, говорится в статье.

Российская армия продолжит наращивать количество маленьких беспилотников ISR (для разведки, наблюдения и опознавания), сейчас на боевом дежурстве таких около 2 тыс. Однако еще нельзя говорить о сокращении отставания и приближении к паритету со странами, где разработка беспилотных систем пользуются значительной финансовой, промышленной, интеллектуальной и политической поддержкой. Ближайшие годы станут очень важными для России в области беспилотной авиации, так как многие проекты наконец вступят в стадию эксплуатации между 2018 и 2020 годами, пишет Пфлимлен.