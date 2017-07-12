На Украине убийца выдавал себя за журналиста Le Monde

Он использовал свою "легенду" для покушения на чеченскую супружескую пару, ставшую олицетворением борьбы с пророссийскими сепаратистами Донбасса, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Le Monde уточняет, что ни один из журналистов издания в данный момент не находится на Украине и что в его редакции не значится никого по имени Алекс Вернер (Alex Werner или Verner). Le Monde непоколебимо осуждает всякое незаконное присвоение личных данных сотрудников или названия издания в каких бы то ни было целях.

Ранее на Подоле в Киеве, в салоне автомобиля Адама Осмаева произошла стрельба. Мнимый журналист представился Алексом Вернером. Для Адама Осмаева и Амины Окуевой это было четвертое интервью с ним. "Вернер" предложил пойти в более тихое, спокойное место. Пара была в нерешительности. В этот момент "француз" вытащил пистолет "Глок" и выстрелил в Адама. Чеченец, получивший две раны, стал отбиваться, выхватив оружие. В это время Амина достала пистолет Макарова, который всегда при ней, и четырежды выстрелила в убийцу, говорится в статье.

Месяц спустя после этого убийца по-прежнему находится в киевской больнице, сообщает корреспондент. Одна из пуль Амины задела ему позвоночник, он вполне может остаться парализованным. По данным источника из украинских спецслужб, он "торгуется" по поводу своих признаний, однако его личность уже давно раскрыта: Артур Курмакаев не журналист и не француз. Это чеченец, бывший преступник, к услугам которого Рамзан Кадыров, президент маленькой кавказской республики, уже прибегал в прошлом для предумышленных убийств в Европе, утверждает Виткин.

Как чеченская пара, знавшая, что ей угрожают и уже давно усвоившая привычку каждое утро проверять, нет ли взрывного устройства в машине, не признала - за четыре встречи - одного из своих соотечественников? "Мы были очень наивными, - без околичностей признает Адам. - Но он мастерски сыграл свою роль". Усилия, потраченные убийцей для завоевания доверия пары, действительно поразительны. Курмакаев начал работать над своим прикрытием и над своей "легендой", встречаясь со многими украинскими политиками. Когда он вышел на контакт с Аминой, 22 мая, он мог похвалиться рекомендацией от одного журналиста, знакомого с парой, рассказывает автор.

"Он говорил по-русски с легким акцентом, похожим на ваш, - поясняет Амина. - А никто из нас не говорит по-французски". Во время первой встречи Курмакаев передал паре вполне презентабельную визитную карточку. "Алекс Вернер" фигурировал на ней как "генеральный менеджер" Le Monde, на логотипе красовался элегантный европейский флаг.

Эмоции, вызванные на Украине этим делом, связаны не столько с покушением на убийство - стрельба и машины с заложенной взрывчаткой за последние месяцы перестали быть редкостью на Украине - сколько с личностями обоих пострадавших, говорится в статье.

Враждебность Адама Осмаева к чеченским и российским властям общеизвестна. Именно ей он обязан тому, что в 2012 году в России был обвинен в желании организовать покушение на Владимира Путина. Он был арестован украинскими властями, которые тогда еще лучше относились к Москве, но экстрадиция была приостановлена европейским правосудием. Чтобы выйти на свободу, ему пришлось дождаться революции Майдана 2014 года, сообщает Виткин.

После начала российской агрессии в Донбассе пара присоединилась к добровольческому батальону, сформированному для того, чтобы хотя бы временно компенсировать дезорганизацию украинской армии. Это был батальон имени Джохара Дудаева, первого президента независимой Чеченской республики, говорится в статье.

Амина работала там медсестрой, участвуя в боевых операциях. "Мы работали вместе, участвуя в боевых заданиях как снайперы", - уточняет она. Когда в 2015 году в битве при Дебальцево командир батальона был убит, Адам возглавил батальон.

Привлекательность этого батальона в глазах сильной чеченской диаспоры на Украине, насчитывающей десятки тысяч членов, является угрозой для Грозного, который находит удовольствие в высмеивании своих оппозиционеров, представляя их в карикатурном виде ярых джихадистов, пишет Виткин. В своем выступлении в 2015 году Рамзан Кадыров назвал по имени Адама и Амину, сказав, что "они профинансированы американцами и примкнули к украинским фашистам", передает издание.

Угроза тем более реальна, что эта чеченская пара обрела на Украине статус героев. Особенно Амина, которая очень тщательно работает над своим имиджем. Ее одежда цвета хаки, фотосессии, где она позирует с оружием в руках или, наоборот, в образе целомудренной девушки, на фоне вдохновляющей природы, делают из нее одну из тех икон, до которых столь охоча Украина военного времени, считает автор.

По мнению Антона Геращенко, депутата и экс-советника министра внутренних дел, также ставшего жертвой покушения в январе, стрелок Артур Курмакаев в течение 2016 года восемь раз ездил в Россию, что доказывает его связь с российскими секретными службами. В ходе его ареста полицейские обнаружили при нем украинский паспорт на имя Александра Дакара. По разным источникам, он приехал на Украину в 2016 году и получил это имя при помощи фиктивного брака, говорится в статье.

"Дакар" - лишь самое новое в долгом списке имен, которые носил этот человек с удивительной биографией. В 1990-е годы Артур Денисултанов - ставший Курмакаевым после женитьбы - был преступником среднего пошиба в петербургской криминальной среде, где его знали под кличкой Динго. В 1998 году, после обвинения в краже, он сбежал в Харьков, на Украину. Он был выдан, и избежал тюрьмы, будучи обмененным на российского солдата, попавшего в плен в Чечне. Его связи с российской секретной службой ФСБ могут восходить в этому периоду, пишет Виткин.

Он всплыл на поверхность лишь в 2008 году в Вене, в более серьезном деле - по подозрению в убийстве чеченского беженца Умара Исраилова, говорится далее.

Курмакаев не входил в состав боевой группы и поэтому, согласно обвинительному заключению австрийской прокуратуры, с которой в ту пору контактировала газета Le Monde, он предпочел сдаться полиции, вместо того чтобы исполнять свою роль киллера. Тогда он был очень разговорчив, упомянул о существовании списка из 500 чеченцев, которых надо ликвидировать в Европе, и о поддержке, предложенной российскими дипломатами отрядам коммандос, рассеянным по континенту.

Мог ли Кадыров 10 лет спустя доверить новое, столь чувствительное задание, человеку, который его предал? По мнению одного российского журналиста, знатока чеченской власти, который предпочел высказаться на условиях анонимности, "это соответствует логике чеченского президента - использовать людей, которые какое-то время находились к нему в оппозиции".

ФСБ или Кадыров? - пишет Виткин. Адвокат предполагаемого убийцы выдвигает новую версию, уверяя, что это Амина и Адам напали на Курмакаева. Он не объясняет, чего именно он от них добивался. Амина, в свою очередь, видит в этом человеке "марионетку" и опасается, что списки оппозиционеров, предназначенных для истребления, никуда не исчезли.