Администрация Трампа ввела ограничения в отношении популярного российского программного обеспечения

Администрация Дональда Трампа не рекомендует государственным ведомствам пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского" "из опасений, что ее продукты могут оказаться троянским конем кремлевских хакеров", пишет Politico.

Администрации общих служб США (GSA) сообщила во вторник об исключении "Лаборатории Касперского" из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования, продукция которых одобрена для использования правительственными ведомствами.

"Приоритеты GSA состоят в обеспечении сохранности и безопасности американских правительственных систем и сетей и в оценке продуктов и услуг, доступных по нашим контрактам", - сказала Politico представитель GSA Донна Гарлэнд.

Ведомства по-прежнему могут приобретать продукты "Лаборатории Касперского" вне контрактов GSA, но это более сложный процесс, отмечает автор статьи Эрик Геллер.

"Лаборатория Касперского" решительно отрицает любые связи с российским правительством и протестует против утверждений, что Кремль мог воспользоваться его продукцией для слежки за американскими потребителями, передает корреспондент.

"Лаборатория Касперского" полагает, что совершенно неприемлемо выдвигать против компании несправедливые обвинения без убедительных свидетельств в защиту этих ложных утверждений", - заявили изданию в этой компании.

Агентство Bloomberg сообщало во вторник, что у "Лаборатории Касперского" якобы имеются тесные связи с ФСБ - спецслужбой, которая, как утверждается, причастна к кибератакам во время американских выборов 2016 года. "Она разработала технологию безопасности по распоряжению шпионского агентства", - писал Bloomberg.