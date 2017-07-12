НАТО сердится на "небезопасное поведение" российских летчиков

"Еще более сердитые, чем раньше, представители НАТО в четверг скажут Кремлю о своих возражениях против агрессивных и опасных маневров, которые позволяют себе российские летчики над Балтийским морем, в частности о "небезопасном поведении российских летчиков при перехватах", как сообщил один из чиновников альянса", - передает корреспондент Politico.

"Негодование НАТО по поводу действий российских самолетов, воспринимаемых альянсом как ненужные провокации, будет выражено в Брюсселе, на заседании Совета Россия-НАТО - форума, посредством которого западные союзники и Россия поддерживают диалог даже в обстановке нарастающей напряженности", - пишет Дэвид М.Хершенхорн.

"Всегда есть риск, что что-то пойдет не так, когда две недружественные силы находятся слишком близко, а мы близко друг от друга не только в воздушном пространстве над Балтийским морем, но и в черноморском воздушном пространстве, по всей границе Сирии, - сказал в интервью Politico председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел. - В большинстве случаев мы не наблюдали явной враждебности к НАТО. Происходят нарушения воздушного пространства, не обязательно вторжения на территорию НАТО, но в основном мы отмечаем так называемое непрофессиональное поведение в воздухе".