12 июля 2017 г. Джером Скиннер | The Sydney Morning Herald Прошло три года - пора заглаживать вину за MH-17, г-н Путин "Мои клиенты ждали три года, г-н Путин. Никто перед ними так и не ответил", - сетует в The Sydney Morning Herald адвокат семей погибших при крушении рейса MH-17 над Украиной Джером Скиннер и перечисляет улики, говорящие о том, что виновницей катастрофы является Россия. "Вы - глава великой страны с могущественной армией, которая хочет вернуть себе империю. Я - адвокат из сельской части Огайо. У меня нет армии, зато есть почти неоспоримые улики", - пишет Скиннер. "Некоторые думают, что крушение MH-17 было ужасной и неизбежной военной ошибкой. Я не думаю, что это правда. Факты вопиют о преднамеренности и мотиве. Это был рассчитанный вооруженный удар, такой же намеренный, как и убийство очередного политического противника. Вы - единственный человек, кто может поправить то, что случилось", - утверждает адвокат. "Умерщвление 298 невинных людей, в том числе 80 детей, навеки останется пятном на Российской Федерации. Я встану перед великой державой и призову ее к ответу за это зло, потому что мой долг - искать справедливости. Я встану перед вашей страной от лица всех стран, чьи семьи пострадали. Но особенно - от лица малайзийских, австралийских, новозеландских и нидерландских семей, которые я представляю, - обещает Скиннер. - Я воспользуюсь Европейским судом по правам человека и любым другим путем, позволяющим призвать Кремль к ответу". Скиннер советует Путину покаяться, взывая к его христианским чувствам, и сообщает, что сам является христианином. "Вы большой, г-н Путин, а я маленький, но Бог по-прежнему больше нас всех. Он будет окончательным судьей. И все же Вы и Россия должны обратиться к миру и совершить поступок в этой жизни, - пишет автор. - Встретьтесь со мной и наконец искупите вину перед жертвами этой трагедии. Вы можете связаться со мной через посольство, обратившись в Государственный департамент США". Источник: The Sydney Morning Herald