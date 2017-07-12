Германия зарабатывает миллиарды на помощи Греции

Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии прибыль в размере 1,34 млрд евро, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства финансов ФРГ на запрос фракции "Зеленых" в Бундестаге.

В частности, Германия ежегодно получает проценты по кредиту, предоставленному Греции Германским банком развития KfW в 2010 году. С того времени проценты составили 393 млн евро. Также ежегодную прибыль Германии приносила программа Европейского Центробанка по выкупу греческих облигаций: с 2015 года поступления по этой статье - 952 млн евро, пишет корреспондент Даниэль Брэсслер.

Дискуссия о том, кому с точки зрения солидарности должна достаться прибыль от процентов, началась с самого начала. В ноябре 2012 года государства Евросоюза приняли решение при определенных условиях выплачивать с 2013 года прибыль от выкупа греческих гособлигаций Греции, переживавшей кризис. Однако в 2015 году вторая программа помощи Греции сопровождалась спором и прибыль была заблокирована на специальном счете, говорится в статье.

"То, что Германия зарабатывает на кризисе в Греции, возможно, законно. Но в моральном аспекте солидарности это нелегитимно", - подчеркнул пресс-секретарь партии "Зеленые" по вопросам бюджета Свен-Кристиан Киндлер. Эксперт "Зеленых" по вопросам Евросоюза Мануэль Саррацин полагает, что "прибыль по процентам должна быть в конечном счете выплачена Греции". "Вольфганг Шойбле не должен оздоравливать экономику Германии с помощью процентов, полученных от Греции", - сказал он про министра финансов.