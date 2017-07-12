Загадочная роль Путина в одном из богатейших нефтяных концернов России

Примерно 2,5 месяца назад Владимир Путин получил письмо, и не от кого-нибудь, пишет Эдуард Штайнер на страницах газеты Die Welt: его составили боссы российской экономики. Существующее в РФ законодательство, как жаловались подписавшиеся под письмом, якобы не делает различий между мелкими акционерами и стратегическими инвесторами, предоставляя и тем и другим равный доступ к сведениям о компаниях.

"Но если большинство подписантов хотели бы просто видеть более удобные для компаний законы, то концерн "Сургутнефтегаз", глава которого Владимир Богданов также поставил свой автограф, озабочен, чтобы никто не узнал самую важную информацию о компании", - говорится в статье.

"У Богданова секретов много, и крупнейший - как ему удалось накопить самые большие валютные резервы среди российских компаний? На счетах компании - 34 млрд долларов, - сообщает Штайнер. - И кому принадлежит третий по величине нефтяной концерн России?" Эту тайну охраняют уже несколько десятилетий, и в ближайшее время в этом вопросе ничего не изменится, уверен обозреватель.

Из высоких кабинетов, передает журналист, "неоднократно заявляли, что большая часть акций распределена между Богдановым и его сотрудниками. Однако, согласно документам, ни Богданов, ни кто-либо иной из числа престарелых господ из правления или совета директоров не имеет более 0,7% акций".

Настоящая структура собственников скрыта за сложной сетью из 23 других фирм, чьи финансовые инвестиции, как несколько лет тому назад выяснили российские СМИ, менялись пропорционально рыночной капитализации "Сургутнефтегаза.

Богданов никогда не подтверждал этого, говорится в статье. В итоге вот уже много лет упорно ходят слухи, будто бы "огромную прибыль от концерна получает окружение Путина и, возможно, он сам". К примеру, шесть лет тому назад один из критиков нынешней системы говорил, что "Путину принадлежит около трети всей компании".

Все это "так и не было доказано, но примечательно то, что у "Сургутнефтегаза" никогда не было проблем с государственными органами, хотя у других нефтедобывающих концернов это стало практически обыденным делом", пишет Штайнер.