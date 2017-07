12 июля 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Стенограмма интервью: женщина-юрист из России говорит, что Кремль не приказывал ей встречаться с Трампом-младшим "Во вторник Наталья Весельницкая эмоционально заявила в интервью The Washington Post, что никто не поручал ей беседовать с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в июне 2016 года - при встрече, которую разрекламировали Трампу как способ получить от российского правительства потенциальную компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон", - пишет журналист Дэвид Филипов, ссылаясь также на электронные письма, опубликованные Трампом-младшим во вторник. Встречу организовал музыкальный пресс-агент Роб Голдстоун, напоминает он. Филипов пишет: "Весельницкая не работает на российское правительство". Она "успешный юрист, практикующий в Московской области", "раньше работала в местной прокуратуре". Издание публикует "отредактированную стенограмму ее интервью, которое было взято на русском языке" (формулировка автора). "Это просто ерунда. Вы не знаете, что делать с вашим Трампом, вот вы и выдумываете истории", - заявила Весельницкая. "У меня не было поручения от Кремля, никаких приказов правительства не было", - сказала она. Автор сообщает: "Затем она горько пожаловалась на американский "Закон Магнитского", согласно которому наложены санкции на некоторых российских официальных лиц, в том числе на одного из ее клиентов - Дениса Кацыва", а также "пожаловалась на федеральное судебное дело в Нью-Йорке против Кацыва (дело, по которому этой весной была достигнута договоренность)". Весельницкая заявила, говоря о Трампе-младшем: "Я пришла не для того, чтобы увидеться с сыном потенциального будущего президента. Я пришла к нему как к человеку, имеющему поддержку в Республиканской партии, и потому, что мой друг сказал: вы можете пойти и с ним увидеться, он согласится с вами увидеться. Я далека от политики. Я ходила к нему [к Трампу-младшему], я ходила в еврейскую общину, потому что мой клиент еврей, я сказала: пожалуйста, вовлеките в это ваш Конгресс, поговорите с вашими конгрессменами [об отмене "Закона Магнитского"]". "Я не представляю правительство. Я частное лицо", - подчеркнула Весельницкая. Весельницкая предположила: Голдстоун "сказал, что у него было что-то очень важное от Кремля, чтобы создать впечатление, что он большая шишка". "Но она сказала, что хотела поговорить о санкциях, наложенных по "Закону Магнитского". На встрече с Трампом "мы сели, поговорили друг с другом несколько минут, и было ясно, что мы говорим о двух разных вещах", - передает издание. Источник: The Washington Post