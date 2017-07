12 июля 2017 г. Майкл Краниш, Том Хамбургер, Дэвид Филипов и Розалинд Хелдерман | The Washington Post Женщина-юрист из России, которая общалась с Трампом-младшим, имеет давнюю историю борьбы с санкциями Газета The Washington Post публикует фотографию, на которой Наталья Весельницкая, юрист из России, встречавшаяся с Дональдом Трампом-младшим и другими представителями команды его отца в Trump Tower на Манхэттене 9 июня 2016 года, сидит несколькими днями позже в первом ряду в комитете Палаты представителей по международным отношениям, где свидетели обсуждают американские санкции против ее страны. Днем ранее Весельницкая была в вашингтонском Newseum на показе фильма, в котором подвергались критике американские санкции. На протяжении недели Весельницкая побывала на нескольких мероприятиях в Нью-Йорке и Вашингтоне, упоминаемых в связи с расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, пишут журналисты издания. "Роль Весельницкой ставит вопросы о том, насколько она близка к Кремлю и почему кампания Трампа, отрицающая сговор с Москвой, согласилась на встречу с женщиной, которую представили как юриста российского правительства, способного предоставить информацию, губительную для Клинтон", - говорится в статье. Весельницкая сказала в интервью The Washington Post во вторник, что она не связана с Кремлем. История о том, как она оказалась на встрече, восходит к ее роли адвоката, представляющего интересы компании Prevezon Holdings, у которой российские владельцы. Газета сообщает, что 42-летняя Весельницкая обладает обширным опытом работы с российскими политическими и юридическими вопросами. Она работает юристом с 1998 года. Несколько лет была сотрудницей прокуратуры Московской области. Она основала юридическую фирму, "Камертон Консалтинг", среди клиентов которой, по ее словам, "крупные государственные и частные корпорации, а также клиенты из сектора недвижимости и банковского сектора". В Нью-Йорк в июне 2016 года ее привело одно из самых значимых ее дел. Она представляла компанию Prevezon, против которой было возбуждено дело о легализации в США денежных средств, полученных в России незаконным путем. Расследование проводилось в связи с выполнением американского "Закона Магнитского" от 2012 года, который вводил санкции в отношении группы российских лиц. Защищая интересы Prevezon, Весельницкая также стала убежденным сторонником снятия экономических санкций, введенных Соединенными Штатами против России. Трамп-младший сообщил, что Весельницкая не обладала информацией о Клинтон и говорила на встрече о своих возражениях против "Закона Магнитского", передает издание. "Мы сидели и говорили друг с другом несколько минут, и было ясно, что мы говорим о разных вещах", - сказала Весельницкая в интервью The Washington Post в Москве во вторник. Она также опровергла утверждения, что она является правительственным юристом. Она сказала изданию, что некогда работала в прокуратуре региона, который окружает, но не включает в себя Москву. "Областной прокурор - это не Кремль", - пояснила она. "У меня не было указаний от Кремля. Никаких приказов от правительства", - сказала Весельницкая. Представитель Кремля также заявил, что Весельницкая не общалась с командой Трампа от лица Кремля и что "мы не знаем, кто она". При участии Натальи Аббакумовой и Аарона Дэвиса Источник: The Washington Post