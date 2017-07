12 июля 2017 г. Натали Эндрюз | The Wall Street Journal Электронные письма сына Трампа увеличили в Конгрессе популярность постановления о санкциях в отношении России "Публикация электронных писем, которые предположительно доказывают, что Россия предлагала содействие предвыборной кампании президента Трампа, подстегнула призывы принять постановление Конгресса о санкциях в отношении Москвы за ее вмешательство в выборы", - сообщает журналистка The Wall Street Journal Натали Эндрюз. "Правда, демократы в Палате представителей продолжали возражать против недавно добавленного текста", - пишет она. Эндрюз напоминает: "Во вторник Дональд Трамп-мл. опубликовал электронные письма, из которых следует, что в июне прошлого года он побывал на встрече с российским юристом, чтобы обсудить информацию, якобы уличающую кандидата от демократов Хиллари Клинтон; ему сказали, что эта информация предлагалась в рамках поддержки кандидатуры его отца российским правительством". Что до постановления о санкциях в отношении России и Ирана, то в июне оно было одобрено Сенатом США, а теперь застряло в Палате представителей в связи с процессуальными проблемами, пишет журналистка. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, подразумевая только что опубликованные электронные письма: "Эти откровения, а также то, что президент из рук вон плохо провел встречу с Путиным, очевидно указывают: Конгресс должен вмешаться, наложить санкции на Россию и преградить путь отмене санкций, так как президент явно обойдется с Путиным менее жестко, чем следовало бы". В Палате представителей первыми высказали претензии к постановлению законодатели-республиканцы. Были внесены поправки, но теперь против них протестуют демократы, утверждая, что тем самым лишается полномочий партия, имеющая в Конгрессе меньшинство, говорится в статье. Республиканец Пит Сешнс выражает опасения, что условия постановления повредят энергетическим компаниям в Техасе. "Член Палаты представителей Эд Ройс планирует выдвинуть свое постановление, если постановление, ранее принятое Сенатом, застрянет", - пишет автор, ссылаясь на неназванный источник. Источник: The Wall Street Journal