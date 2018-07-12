Влиятельные мужчины, допускающие сексуальный харассмент на рабочем месте, делают это, так как "боятся, что их сочтут некомпетентными"

"Согласно новому исследованию, мужчины на высоких должностях обычно таят неуверенность в своей компетентности и ценности в глазах окружающих, - передает Джо Пинкстоун в Daily Mail. - Эти опасения, а также сомнения в своей результативности побуждают мужчин злоупотреблять властью, допуская сексуальный харассмент в отношении окружающих".

"Исследователи обнаружили, что этой черты нет у женщин, занимающих аналогичные высокие посты", - говорится в статье.

"Исследовательницы из Огайо Ли Харпер и Кимберли Риос изучили причины такого поведения и вопрос о том, что к нему побуждает", - передает автор.

"Опасение, что другие считают вас некомпетентным, - более точный предвестник сексуального харассмента, чем ваше представление, что вы некомпетентны", - полагает доктор Харпер.

"Результаты также показали, что мужчины допускают сексуальный харассмент в отношении женщин не из стремления к сексуальному удовлетворению, а потому, что ранимость, вызванная представлением, что их считают некомпетентными, побуждает их подорвать позиции женщин в социальной иерархии", - сообщила доктор Риос.

В ходе своего исследования с участием мужчин и женщин разных возрастов Харпер и Риос задавали им вопросы, позволяющие оценить их самооценку и степень их нарциссизма, а также то, насколько важно для них мнение окружающих.

"Результаты исследования подтвердили представление, что влиятельные мужчины склонны к сексуальному харассменту, если беспокоятся, что их считают некомпетентными, - говорится в статье. - Постоянно обнаруживается, что этот глубоко укорененный недостаток мужской уверенности предвещает сексуальный харассмент со стороны мужчин, занимающих высокие должности".