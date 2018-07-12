Свидетельства о жизни на Марсе могут прятаться в "призрачных дюнах"

По словам экспертов, сотни древних формирований, найденных на планете, могут быть "пригоднее среднего" для поиска микробов

"Сотни полулунных "призрачных дюн", испещряющих поверхность Марса, могут дать новые подсказки по поводу того, могли ли на этой планете в древние времена жить микробы, - сообщает Шейенн Макдональд в Daily Mail. - Эти колодцы обозначают места, на которых миллиарды лет назад возвышались песчаные дюны в сотни футов высотой".

"По словам экспертов, эти отпечатки могут не только дать представление о том, каким был климат на Марсе и как изменилось поведение местного ветра, но и стать полезной мишенью для поиска следов древней жизни, так как дюны в свое время могли укрывать микробов от жесткой радиации", - говорится в статье.

Журналистка передает, что следы дюн средней высотой 130 и 246 футов найдены на Равнине Эллада и в Лабиринте Ночи.

"Любого из этих колодцев недостаточно, чтобы сказать, что это дюна или часть древнего дюнного поля, но если взять их все вместе, у них столько общего с дюнами на Марсе и Земле, что пришлось бы прибегнуть к какому-то фантастическому объяснению, чтобы признать их не дюнами, а чем-то другим, - сказала Маккензи Дэй из Университета Вашингтона в Сиэтле. - В этих призрачных дюнах круто то, что они говорят нам, что в древности, когда они сформировались, на Марсе были другие ветра".

"По словам исследователей, эти участки могут содержать важные свидетельства того, что в древности здесь была жизнь - если она вообще существовала на Марсе", - говорится в статье.

"Мы знаем, что земные дюны могут поддерживать жизнь, а земные дюны очень похожи на марсианские, - сказала Дэй. - Проблема Марса, которой нет на Земле, - это поверхностная радиация. Если ты внутри дюны или у подножия дюны и ты микробная форма жизни, дюна защищает тебя от большого количества этой радиации".

"Вероятно, сейчас там нет ничего живого, - признает Дэй. - Но если на Марсе когда-либо было что-то живое, это место пригоднее среднего для поисков".