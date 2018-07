Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 12 июля 2018 г. 12 июля 2018 г. Том Берджис | Financial Times Башня секретов: российские деньги, стоящие за небоскребом Дональда Трампа "Одним октябрьским днем в 2007 году знаменитый застройщик в пальто и бирюзовом галстуке вышел из стретч-лимузина в деловом квартале Торонто", - пишет Financial Times. Рядом с ним был его партнер по проекту строительства небоскреба, которое должно было начаться в тот день, - российско-канадский миллиардер, состояние которого уходило своими корнями во времена падения советской империи, скрещения коммунизма, капитализма и КГБ. Так начались работы над Международным отелем Трампа (Trump International Hotel) и "башней в Торонто", пишет автор статьи Том Берджис. Financial Times вела расследование в отношении денег, стоявших за "башней в Торонто", в течение 10 месяцев. Юридические документы, подписанные заявления и два десятка интервью с людьми, осведомленными о проекте и связанных с ним деньгах, свидетельствуют о том, что этот проект связывает президента США с теневым постсоветским миром, где смешиваются политика и личное обогащение, отмечает издание. Часть денежных потоков, выявленных Financial Times, поднимает вопросы об уязвимости Трампа перед нежелательным влиянием теперь, когда он находится в Белом доме. В их число входят данные о том, что миллиардер, партнер Трампа в проекте в Торонто, осуществил секретную выплату 100 млн долларов посреднику, связанному с Москвой, представлявшему поддерживаемых Кремлем инвесторов. Эта выплата была одной из ряда транзакций, в результате которых миллионы перешли к инвесторам проекта в Торонто, который, в свою очередь, дал миллионы будущему президенту, пишет автор. "После того, как в результате серии банкротств предприятий в 1990-е и начале 2000-х годов компания по недвижимости, унаследованная им от отца, в основном, лишилась возможности кредитования в крупнейших банках, Трамп обратился к менее прозрачным инвесторам", - говорится в статье. Он еще мог периодически брать кредиты в Deutsche Bank, но с началом нового тысячелетия он также взял на вооружение новую модель, в рамках которой он давал лицензию на использование своего бренда при строительстве объектов недвижимости, которыми Trump Organization впоследствии управляла по условиям контракта. "Это было время, когда новоявленные олигархи из бывшего Советского Союза искали иностранные убежища для своего богатства", - пишет газета. Предполагаемая сеть по отмыванию денег из Казахстана провела миллионы через покупку квартир в Trump SoHo, российский олигарх купил у Трампа в 2008 году особняк Palm Beach во Флориде за 95 млн долларов, 63 россиянина - некоторые из них со связями в политике - потратили 100 млн долларов на покупку недвижимости в семи "башнях", носивших имя Трампа, говорится в статье. Том Уорнер, американский эксперт по России и Украине, проводящий расследования, является одним из собеседников Financial Times, считающих, что взгляды Трампа формируются в зависимости от совпадения его интересов с интересами тех, кто инвестировал в его бизнес и поддержал его карьеру. Когда Трамп обвиняет давних союзников США и предлагает вновь принять Россию в G8, некоторые аналитики усматривают тут скрытые мотивы. "Путин или избранный им преемник будет оставаться у власти еще долго после того, как Трамп уйдет со своего поста, - говорит Уорнер. - И [Трампу и его детям] нужно, чтобы их модель семейного бизнеса тоже сохранялась". К 2010 году Trump Toronto уже должна была быть закончена. Но строительство затягивалось, и в октябре Алекс Шнайдер, инвестор-миллиардер, заложивший первый камень вместе с Трампом тремя годами ранее, отложил еще 40 млн долларов на этот проект. "Несколькими месяцами ранее, как показывают документы, Шнайдер одобрил тайную выплату "комиссии" "посредникам", представлявшим интересы Кремля. Эта выплата должна была облегчить продажу главного актива его компании - доли в Запорожском сталелитейном заводе на Восточной Украине - и представляла собой более 10% от стоимости продажи, составившей 850 млн долларов", - говорится в статье. "Шнайдер, родившийся в Санкт-Петербурге и выросший в Торонто, нажил состояние, которое, как и состояние некоторых деловых партнеров Дональда Трампа, уходило своими корнями в бурные последние годы существования СССР", - сообщает Берджис. Превращению Шнайдера в одного из богатейших людей Канады способствовал Борис Бирштейн, его тесть и наставник в бизнесе, пишет издание. Общительный и амбициозный, Бирштейн пользовался редкой среди западных бизнесменов привилегией доступа по ту сторону "железного занавеса". "Я много лет вел бизнес с Советским Союзом, - рассказывал Бирштейн, родившийся в советской Литве и эмигрировавший в Канаду, в интервью в 1993 году. - Я начал с [Леонида] Брежнева, и, как вы знаете, мне удалось каким-то образом получить уникальную позицию, и я познакомился с многими людьми и завязал дружбу с многими влиятельными персонами". В мае Financial Times побеседовала с бывшим офицером КГБ, который работал в 1980-е годы в подразделении внешней разведки. Он объяснил, как в тот период, когда Советский Союз распадался, Коммунистическая партия и КГБ срочно переводили деньги за рубеж. По его словам, в конце 1980-х годов Бирштейн был одним из западных бизнесменов, чьи компании были связаны с сотрудниками КГБ, пытавшимися установить связи в международных деловых кругах. Алекс Шнайдер был связан с российским гангстером через своего бывшего тестя, пишет издание. Сергей Михайлов, известный как Михась, повсеместно признается лидером считавшегося в 1990-х и начале 2000-х годов самым мощным организованным преступным синдикатом Москвы - "Солнцевской братвы". 60-летний Михайлов рассказал Financial Times, что он познакомился с Бирштейном - "очень талантливым бизнесменом" - на встрече с президентом Молдавии в 1995 году. "Он доверял мне, и это очень важный фактор в бизнесе", - отметил Михайлов. По его словам, у обоих были "большие планы", самым амбициозным из которых было отремонтировать трубопровод, протянувшийся от Средней Азии до Украины. "У него были большие связи" на Украине, заявил Михайлов, "насколько я знаю, вплоть до президента и его окружения". Михайлов также вспомнил, как познакомился с молодым протеже Бирштейна, Алексом Шнайдером, в ресторане в Бельгии. В 1990-е годы вокруг минеральных богатств страны шла беззаконная, а иногда и ожесточенная конкуренция. Именно в этой сфере Шнайдер начал зарабатывать миллионы, которые, в конечном итоге, способствовали строительству Trump Toronto, говорится в статье. На протяжении последующих лет, в то время как Трамп безуспешно пытался через своего помощника из теневого мира Феликса Сатера заключить сделку на строительство "башни Трампа" в Москве, Шнайдер вкладывал средства в небоскреб в Торонто. В это время его сталелитейный завод оказался вовлеченным в попытки Путина распространить влияние России за ее пределы, пишет издание. "Металлургический комбинат "Запорожсталь", на котором работают 50 тыс. человек, входит в число крупнейших промышленных предприятий Украины. Он находится всего в 150 милях от российской границы. За годы, предшествовавшие вторжению Путина в 2014 году, Россия пыталась вмешаться в экономику Восточной Украины, скупив промышленные активы либо напрямую, либо через лояльных олигархов", - говорится в статье. В мае 2010 года Шнайдеру позвонил из Москвы его украинский партнер Эдуард Шифрин. Согласно арбитражному иску Шнайдера, Шифрин сказал ему, что покупатели, действующие "от лица российского правительства", хотят купить их долю в "Запорожстали" и что на него "оказывают давление". "В то время Москва воспользовалась резким падением спроса на украинскую сталь, чтобы заполучить активы и сохранить влияние на соседа, расположения которого добивался Запад", - отмечает Берджис. По словам Шнайдера, Шифрин сказал ему, что Москва рассматривает приобретение "Запорожстали" как "имеющее политическое и стратегическое значение". Шифрин написал в своих свидетельских показаниях, что высокопоставленный российский чиновник сказал ему "в очень четких выражениях", чтобы он осуществил сделку, намекая, что, если он этого не сделает, то его российские активы окажутся под угрозой. Сделку должен был финансировать Внешэкономбанк, который тогда возглавлял Путин, утверждает издание. Купить комбинат также намеревался и украинский олигарх Ринат Ахметов. Financial Times ознакомилась с отчетностью компаний на Кипре и Британских Виргинских островах, которым компания Шнайдера и Шифрина Midland продала свой пакет акций "Запорожстали". Это свидетельствует о том, что сам Внешэкономбанк поднял цену акций комбината и приобрел их. "Фактически Шнайдер и Шифрин заключили сделку с самим российским государством", - говорится в статье. "Учитывая, что главным сторонником сделки был Кремль, это повышает вероятность того, что деньги перешли от делового партнера Трампа к российским чиновникам. Документы, как представляется, однозначно свидетельствуют о том, что Шнайдер подписал контракт на сумму 100 млн долларов, осознавая, что они перейдут к представителям интересов Кремля", - пишет Берджис. "Через несколько месяцев после того, как продажа "Запорожстали" была завершена, как показывают документы, Шнайдер выделил 40 млн долларов на дальнейшие инвестиции в строительство Trump Toronto. Впоследствии, по меньшей мере, 4 млн долларов из этого проекта перешли Трампу в качестве платы за использование бренда и управление - возможно, гораздо больше, учитывая, что раскрытие его финансовых данных в качестве кандидата и президента охватывает период только с 2014 года", - говорится в статье. Источник: Financial Times



