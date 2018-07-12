Как Бангкок хочет заработать денег на спасении детей из пещеры

После драмы в пещере Тхам Луанг регион должен стать центром притяжения туристов. Однако Таиланд рискует потерять свою репутацию безопасной для отдыха страны, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Фредерик Шпор.

Футбольная команда еще боролась в пещере за свою жизнь, а премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже выступил с деловым предложением: пещеру можно сделать туристической достопримечательностью.

Прают не единственный, кто после спасения детей думает о бизнес-плане. Так, туристическое агентство Таиланда (ТАТ) и губернатор провинции, где произошел инцидент, рассчитывают на то, что пещера на ближайшие месяцы и, возможно, даже годы станет местом паломничества для зевак. Местное туристическое бюро уже разрабатывает соответствующий маршрут. Благодаря происшествию, которое могло обернуться катастрофой, перед структурно слабым регионом, где туристы в отличие от юга Таиланда оставляют сравнительно мало денег, теперь замаячила надежда, пишет журналист.

В Таиланде на туризм приходится более 12% ВВП. "Правительство и предприятия осознали, что ни на чем ином нельзя заработать такие легкие деньги, как на туризме, - отмечает Шпор. - Однако прибыльная туристическая машина исчерпывает свой лимит. Надежность и безопасность грозят кануть в вечность - и это проявляется как раз сейчас".

Пока западные СМИ были сконцентрированы на драме в пещере, при кораблекрушении у Пхукета утонули 40 человек. И это только один из несчастных случаев в море и на дорогах за последнее время - часто они происходят из-за отсутствия строгих стандартов безопасности или их несоблюдения, подчеркивает журналист.

Райское место отдыха в Юго-Восточной Азии медленно теряет свою репутацию безопасной для отпуска страны. Британская страховая компания Endsleigh в своем июньском докладе назвала Таиланд самым опасным местом для пребывания. Большой риск для туристов несет в первую очередь транспорт, который часто опасен для жизни, передает издание.

После драмы со спасением детей власти Таиланда на всякий случай закрыли 170 пещер по всей стране. Стандарты безопасности для пещеры Тхам Луанг также будут значительно улучшены - прежде чем туда хлынет ожидаемый поток туристов, пишет Шпор в заключение.