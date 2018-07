12 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Атака Трампа на Германию: риторические излишества или "игра с позиции силы"? Президент США раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, но на деле его целью может быть большая сделка с Путиным, пишет редакция The Times. Трамп хватил лишку, сказав, что "Германия полностью контролируется Россией, эта его филиппика - точное резюме роли Берлина в проекте "Северный поток-2", полагает WSJ. Der Spiegel размышляет, действительно ли Германия "заложница России". "Игрой с позиции силы" называет британская The Times критику Трампа в адрес Германии на саммите НАТО. Президент США раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, но на деле его целью может быть большая сделка с Путиным, пишет редакция издания. Трамп начал визит на саммит НАТО с решительной атаки на Германию. Он заявил, что та "заложница России" из-за газопровода, по которому в страну поступает российский газ. США, по его словам, "совсем не годится" защищать Германию, когда та платит России миллиарды долларов. Атака на второго по величине члена НАТО поставила в неловкое положение генсека альянса Йенса Столтенберга, подчеркнула сложность отношений между Вашингтоном и его союзниками и ясно дала понять, что администрация Трампа решительно настроена добиться того, чтобы союзники больше тратили на собственную оборону. "Вопрос с газопроводом "Северный поток" может быть только предлогом, - считает The Times. - Да, газопроводы на долгие годы привязывают потребителей к поставщикам. Но России столь же нужно продавать свой газ, как Германии - его покупать". "Трамп, возможно, хочет еще и запутать своих противников, чтобы пресечь какую бы то ни было критику, которую они, вероятно, выскажут из-за его предстоящей встречи с президентом Путиным", - предполагает издание. "У европейцев есть причины для беспокойства", - отмечается в статье. Но мнение о том, что российский лидер обманом заставит Трампа свернуть учения с союзниками и обанкротить НАТО либо как-то иначе ослабить организацию, The Times называет надуманным. "Что более вероятно, так это возрождение идеи, обсуждаемой не менее года, - "большой сделки", по условиям которой Америка отменит санкции, введенные против России из-за Крыма, а Россия в обмен остановит укрепление в Сирии иранских сил", - пишет газета. "Вопрос в том, может ли Россия на самом деле выдавить Иран из Сирии и предоставит ли она необходимые гарантии того, что в обмен выведет своих головорезов с востока Украины и будет стремиться по-настоящему примириться с Киевом", - добавляет The Times. Немецкое издание Der Spiegel размышляет, действительно ли Германия "заложница России". "Германия платит миллиарды за энергию из России и контролируется Москвой, утверждает американский президент Дональд Трамп. Однако обоснованна ли эта критика?" - задается вопросом журналист Клаус Хекинг. Заявление Трампа о том, что Германия платит России миллиарды за газ и нефть, соответствует действительности, отмечает автор. В 2017 году ФРГ импортировала нефть и природный газ из России на сумму 19,8 млрд евро. В настоящий момент 38% используемого Германией газа импортируется из России. Сообщается, что "Северный поток-2" будет транспортировать примерно такое же количество газа, как и первый газопровод. Однако немецкое правительство не заинтересовано в удвоении количества импортируемого из России газа, отмечает Хекинг. Целью правительства является диверсификация поставок. То, что ФРГ в будущем будет получать более 2/3 природного газа из России, является более чем смелым прогнозом Трампа, подчеркивает автор. Россия является главным поставщиком нефти в Германию, однако нефть в страну экспортируют 23 государства. И для нефти, и для каменного угля у Германии есть альтернативные поставщики, отмечает журналист. По подсчетам издания, российские поставки газа, нефти и угля составляют в Германии только 25% потребления первичной энергии. "Это существенно. Однако Германия подавно не находится под "полным контролем" России. И этого не произойдет в будущем", - уверен Хекинг. В случае полного эмбарго Германия могла бы продержаться минимум 5 месяцев, не испытывая дефицита в снабжении. "Таким образом, взять Германию в заложники россиянам будет трудно", - резюмирует Хекинг. "Президент Трамп настолько склонен к риторическим излишествам, что иногда вредит собственному делу, даже когда прав. Пример тому - устроенный им в среду разнос Германии за поддержку нового российского газопровода", - указывает редакция американской The Wall Street Journal. Журналисты цитируют заявление Трампа, что Германия платит России миллиарды долларов в год, хотя должна ее сторониться, и что назначение экс-канцлера Шредера главой компании, занимающейся строительством "Северного потока-2", - "очень плохая вещь для НАТО". "Хотя потом Трамп хватил лишку, сказав, что "Германия полностью контролируется Россией, эта его филиппика - точное резюме роли Берлина в проекте "Северный поток-2", - уверено издание. "И все же предупреждения Трампа о стратегической подоплеке этого трубопровода были бы более убедительны, если бы он так же упорно, как Шредер, не старался преуменьшить стратегическую угрозу со стороны Путина", - говорится в статье. Заявление Трампа на саммите НАТО о том, что Россия "полностью контролирует" Германию, создает представление об альянсе как о "крыше", где США требуют конверта с деньгами потолще, пишут журналисты The Daily Beast Кристофер Дики и Спенсер Акерман. Многих европейцев, по словам авторов статьи, поразило то, что этот вопрос был вполне осознанно поднят в манере максимально грубой и оскорбительной для самого богатого и мощного союзника Америки на континенте. "Атмосфера здесь представляет собой смесь беспокойства, разочарования, гнева и отвращения", - сообщил присутствовавший на саммите экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. "Я ждал, что все будет плохо, и твердил людям не ждать ничего хорошего, но все равно это кажется нереальным, - сказал The Daily Beast чиновник НАТО. - Все в недоумении, все опасаются, что доверие к НАТО подорвано, и собираются с духом для закрытых заседаний. Все еще только начинается, и нам еще нужно пережить основные сессии, которые будут долгими и скучными. Мы точно знаем, что нам придется ликвидировать последствия, мы просто пока не знаем масштаб ущерба и воспримет ли нас кто-нибудь всерьез. И еще есть же поездки [Трампа] в Британию и в Хельсинки, которые все здесь оттеняют". "У этих саммитов на самом деле одна задача: нужно обеспечить одну вещь - единство, - сказал бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют. - Все, что разрушает это единство, как эти первые выпады в адрес Германии, очень пагубно и открывает лазейку каждому, кто нацелен расколоть альянс, как Владимир Путин. У России есть долгосрочная стратегическая цель - вызвать разногласия в НАТО. Мы не должны помогать и содействовать Путину в достижении этой цели". Бывший заместитель помощника министра обороны при Обаме Майк Карпентер, в свою очередь, считает, что для Трампа крайне контрпродуктивно так громить союзников на публичной встрече с генсеком НАТО. "Поскольку в Европе Трамп сейчас политически токсичен и его презирают, любые его высказывания возымеют обратный эффект, - сказал Карпентер The Daily Beast. - Я понимаю и согласен с тем, что газопровод "Северный поток-2" - это стратегическая ошибка, которая делает Германию очень зависимой от России. Но когда Трамп во всеуслышание критикует Германию таким образом, это не позволяет добиться ничего, чтобы предотвратить появление газопровода, и лишь вызывает более сильные разногласия в альянсе". "Тирады Дональда Трампа ослабляют НАТО и радуют Владимира Путина", - гласит заголовок редакционной статьи USA Today. "Несмотря на устроенный Трампом в Брюсселе разнос, лидеры НАТО подтвердили усилия по защите от российской агрессии и исламского терроризма. Тем не менее, резкие нападки президента США на близких друзей рискуют нанести серьезный ущерб величайшему альянсу, который когда-либо знала Америка, - к огромному удовольствию президента России Владимира Путина, который ничего так не желает, как ослабления и раскола Запада", - пишет издание. Долгожданный саммит Трампа с Путиным еще не состоялся, а кремлевский властитель уже одержал победу, считает Эвелин Фаркаш, старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-помощник министра обороны США по России, Украине и Евразии. "Одна из стратегических целей Путина - вызвать разногласия в западном альянсе, который он считает смертельной угрозой", - пишет Фаркаш в Politico. Описывая тираду Трампа в отношении Германии на старте саммита НАТО, автор отмечает, что эти высказывания шокировали европейских дипломатов, и Кремль не смог бы придумать сценария лучше. Но еще до этого фиаско встреча с Путиным вызывала трения в США и еще сильнее размывала единство трансатлантического сообщества, пишет Фаркаш. Трамп встретится с Путиным в Хельсинки сразу после катастрофического саммита НАТО, и, кажется, он готов любой ценой выстроить положительные отношения с давним агентом КГБ, о чем Путину известно. "Даже если не будет достигнуто никакого соглашения по чему бы то ни было, Россия Путина, вероятно, добьется результата не столь материального. Эта трещащая по швам страна, с безжизненной экономикой, с ВВП вдвое меньше, чем у Калифорнии, будет выглядеть равной Америке, что в реальности соответствует истине только в ядерной сфере. Под похвалами Путина Трамп заважничает и по сути станет не готов и не способен занять твердую позицию в отношении агрессивных действий Кремля", - прогнозирует Фаркаш.