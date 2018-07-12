Трампа и Путина сближает альтернативное видение международных отношений

Американский и российский президенты, которые должны встретиться на саммите в Хельсинки в понедельник 16 июля, раскрывают свой потенциал в дипломатическом мире соотношения сил, где нет ни правил, ни норм, пишет историк Майя Кандель, научный сотрудник Университета Париж III Новая Сорбонна (CREW), в дискуссионной рубрике Le Monde.

Речь не о том, чтобы непроизвольно критиковать саммит между двумя главами государств: мы не можем, с одной стороны, осуждать высказывания Трампа против мультилатерализма и дипломатию как инструмент американской внешней политики и с другой - отвергать саммит, являющийся наилучшим символом диалога. В любом случае, с этим надо смириться: саммит необходим Трампу, это его излюбленное занятие во внешней политике, прекрасное международное продолжение постоянного реалити-шоу, в которое превратилось американское президентство, отмечает автор.

"Что касается Путина, чья полярная звезда во внешней политике зиждется на том, чтобы вновь оказаться на равных с США, то его этот саммит не может не восхищать: он мало что теряет, а выиграть можно много: соглашение по Сирии и, в более широком смысле, по Ближнему Востоку, в котором Трамп готов передать ему часть подряда; новый знак американского отстранения в вопросе об обороне европейцев; признание законности аннексии Крыма со стороны Вашингтона, которое официально оформило бы новую серию пересмотра европейских границ, что крайне опасно в данный момент", - комментирует Кандель.

Для европейцев причины для беспокойства вполне реальны, указывает автор. Первая связана с неуверенностью, происходящей из-за нынешней шизофрении Вашингтона по российскому досье: в то время как вся исполнительная власть и Конгресс с января 2017 года принимают меры, конкретизирующиеся во все более агрессивную позицию в отношении Москвы, что выражено в официальных стратегических документах, от президента Трампа исходит множество хвалебных заявлений и твитов в адрес президента Путина и России, где он твердит о своем желании сотрудничества, "с тем чтобы сделать наш мир лучше и надежнее".

"Нам (пока) в точности неизвестны причины привязанности Трампа к Путину. Но это неважно. Куда важнее их сходство во взглядах по многим пунктам: оба они видят международные отношения в гоббсовском понимании соотношения сил, без правил и норм, и отторгают мультилатерализм и международные организации, которые сегодня переживают кризис. Оба они беспрестанно критикуют Евросоюз и НАТО, две фундаментальные организации "Запада", в том его значении, которое существует после окончания Второй мировой войны", - рассуждает историк.

"Опасность исходит именно от совпадения мнений между Трампом и Путиным и от альтернативного видения международных отношений, продвигаемого современным популизмом, как правым, так и левым, которое характеризуется навязчивой идеей о суверенитете и закрытии границ для торговли и иммиграции", - пишет Кандель.

Саммит Трамп-Путин придаст свой смысл - но какой? - саммиту НАТО от 11 и 12 июля. Представление о душевной двусторонней встрече Трамп-Путин контрастирует с саммитом НАТО, отмеченным американскими обвинениями и европейскими разногласиями, иллюстрирующими явный разлом между интернационалистами и националистами, проходящий сквозь все наши общества, полагает автор.

"Путин отбрасывает сложившийся международный правопорядок как символ американской гегемонии; Трамп считает, что он больше служит на пользу конкурентам, соперникам или союзникам, нежели самим США", - подчеркивает Кандель.