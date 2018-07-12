Путин, "друг", который не желает нам добра

История нас учит, что любая надежда на сближение между Россией и Западом обречена на провал. Сегодня, с наступлением на наши демократии популистских лидеров, широко поддержанных Москвой, уже не Россия идет к Западу, а часть Запада поворачивается в сторону России, пишет британский экономист, почетный профессор политической экономии Университета Уорик Роберт Скидельски на страницах французской газеты Les Echos.

Чемпионат мира по футболу завершается. Около миллиона футбольных фанатов, многие из которых родом из Европы и США, съехались в Москву и другие российские города, пытаясь уменьшить растущее расстояние, отделяющее Россию от Запада, говорится в статье.

После распада СССР у Запада было два варианта: совершить серьезную попытку интеграции России в западный мир, включив ее в НАТО и предложив ей новый план Маршалла. Либо кусок за куском отрезать то, что российский политолог Александр Лукин в своей книге "Китай и Россия: новое сближение" называет "центр недружественного мира". В данном случае, поясняет Лукин, западные руководители выбрали второй вариант: расширяя НАТО и Евросоюз, они не обращали внимания на российских либералов, которые предостерегали против такой политики, способной лишь усилить российский авторитаризм.

Российские и западные ценности в настоящее время сближаются, по крайней мере, среди отдельных граждан Запада. После экономического кризиса 2008-2009 годов глобализация, а также лежащие в ее основе экономические правила и нормы оспариваются не только американским президентом Дональдом Трампом, но и популистами, которые становятся доминирующим движением в Европе. Граждане, голосующие за них, ощущают себя "сброшенными со счетов" не только в экономическом, но и в культурном плане, указывает Скидельски.

Все это представляет собой истинную музыку для ушей Путина, поскольку означает, что Запад уже не столь непримиримо выступает против практики его режима. Неудивительно, что Кремль обхаживал - и финансировал - популистские партии по всей Европе, продолжает экономист.

Тактический альянс между Кремлем и популистами воскрешает мечты об идеологическом союзе, простирающемся "от Лиссабона до Владивостока", основывающемся не на западных, а на "евразийских" ценностях. Всем нам следует проявить сильную озабоченность по поводу перемещения подобных проектов с периферии в сторону доминирующего движения, считает Скидельски.