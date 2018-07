12 июля 2018 г. Джонатан Чейт | New York Magazine Что, если Трамп встретится с Путиным не как с коллегой, а как с куратором? Журналист New York Magazine Джонатан Чейт не исключает, что завербовать Дональда Трампа могли еще советские спецслужбы. "В советское время российская разведка широко забрасывала сети, чтобы получить рычаги воздействия на влиятельных деятелей за рубежом. (Эта практика продолжается и по сей день.) Русские соблазняли или заманивали в ловушку не только видных политиков и деятелей культуры, но и людей, которые, как они считали, могут получить известность в будущем", - поясняет автор статьи. "В 1986 году советский посол Юрий Дубинин встретился с Трампом в Нью-Йорке, польстил ему, похвалив его строительные подвиги, и пригласил его обсудить строительство в Москве. Трамп посетил Москву в июле 1987 года. Он останавливался в отеле "Националь", в ленинском номере, который наверняка прослушивался", - пишет Чейт. "Трамп вернулся из Москвы воодушевленный политическими амбициями", - отмечает журналист. Среди прочего Трамп потратил почти сто тысяч долларов на полосную газетную рекламу с политическим манифестом. "Открытое письмо Дональда Трампа о том, почему Америка должна перестать платить за оборону стран, которые могут позволить себе защищаться самостоятельно" - так Трамп ее назвал. "В письме Трамп обошел стороной вопрос, от кого США защищали эти страны. Первостепенный ответ, конечно, - от Советского Союза", - уточняет автор статьи. С наибольшей уверенностью можно предположить, что Трамп по чистой случайности после визита в Москву запустил национальную кампанию, выстроенную вокруг тем, которые согласуются с внешнеполитическими целями СССР. "Действительно, кажется некоторым безумием размышлять о вероятности того, что тайные отношения между Трампом и Россией настолько давние. Но полностью отмахнуться от этого невозможно", - подчеркивает Чейт. "Нетрудно себе представить, что Россия быстро получила что-то на Трампа, либо в результате его похождений во время визита в 1987 году, либо агенты КГБ могли узнать о каком-то последующем постыдном поведении, - полагает автор. - Но другие рычаги влияния на Трампа, которыми Россия пользуется не менее 15 лет, неоспоримы - собственно, его семья в этом не раз признавалась. После ряда финансовых неудач и его наглого нарушения законов о банкротстве Трамп счел невозможным брать деньги в американских банках и стал все сильнее зависеть от нетрадиционных источников капитала. Деньги из России оказались для него спасением. С 2003 по 2017 год люди из бывшего СССР 86 раз покупали за наличные (сигнал о возможном отмывании денег) недвижимость Трампа на общую сумму в 109 млн долларов". "В июле 2013 года Трамп снова посетил Москву. Если 30 лет назад русские не установили тайную связь с Трампом или не получили на него компрометирующее досье, вполне вероятно, что они сделали это тогда", - считает журналист New York Magazine. Ситуация могла быть такой, полагает автор статьи: в 2015 году президент России понял, что у него, в одном из разведывательных досье, есть лазейка в американскую политику. "И тогда было бы странно, если бы Россия не помогла Трампу. В конце концов, русские все время закулисно поддерживают за рубежом политиков-союзников", - подчеркивает Чейт. Из всех подозрительных фактов вокруг связей Трампа с Россией наиболее незатейлива роль Манафорта, считает журналист. "Он совершенно беспринципный консультант и не менее десяти лет непосредственно занимался продвижением российских внешнеполитических интересов, при этом систематически занимаясь коррупцией", - поясняет автор. "Помимо Манафорта, Трамп окружил себя несколькими сотрудниками с необычно тесными связями с Россией, - добавляет журналист. - Его советник по национальной безопасности Майкл Флинн приезжал в 2015 году в Москву, чтобы чествовать Путина на банкете. Джордж Пападопулос во время предвыборной кампании встречался с российскими чиновниками. Картера Пейджа Россия отметила как потенциального агента. Майкл Коэн и Феликс Сатер, два деловых партнера Трампа, десятилетиями связанные с российской организованной преступностью, в период избирательной кампании занимались дипломатически-торговыми переговорами с Россией". Источник: New York Magazine