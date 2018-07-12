Действительно ли Германия "заложница России"?

"Германия платит миллиарды за энергию из России и контролируется Москвой, утверждает американский президент Дональд Трамп. Однако обоснованна ли эта критика?" - задается вопросом журналист немецкого издания Der Spiegel Клаус Хекинг.

В общем и целом, заявление Трампа о том, что Германия платит России миллиарды за газ и нефть, соответствует действительности, отмечает автор. По данным федерального статистического ведомства Германии, ФРГ в 2017 году импортировала нефть и природный газ из России на сумму 19,8 млрд евро.

В настоящий момент, по данным министерства экономики ФРГ, 38% используемого Германией газа импортируется из России. Сообщается, что "Северный поток-2" будет транспортировать примерно такое же количество газа, как и первый газопровод. Однако немецкое правительство не заинтересовано в удвоении количества импортируемого из России газа, отмечает Хекинг. Целью правительства является диверсификация поставок. Например, коалиционный договор правящих партий предусматривает поддержку импорта сжиженного природного газа, сообщает издание.

В конце концов, Норвегия, второй по важности поставщик газа для Германии, установила, что сможет еще несколько десятилетий поставлять газ в Центральную Европу. Поэтому то, что ФРГ в будущем будет получать более 2/3 природного газа из России, является более чем смелым прогнозом Трампа, подчеркивает автор.

К тому же природный газ - это лишь четвертая часть общего энергопотребления Германии. Возобновляемая и ядерная энергия, а также бурый уголь составляют около 40% энергоресурсов - а здесь из России поступает мало, если не сказать, что совсем ничего. Чем быстрее осуществится переход на альтернативные источники энергии, тем меньше будет становиться зависимость от России, говорится в статье.

Россия является главным поставщиком нефти в Германию, однако нефть в страну экспортируют 23 государства. И для нефти, и для каменного угля у Германии есть альтернативные поставщики, отмечает журналист.

По подсчетам издания, российские поставки газа, нефти и угля составляют в Германии только 25% потребления первичной энергии. "Это существенно. Однако Германия подавно не находится под "полным контролем" России. И этого не произойдет в будущем", - уверен Хекинг.

Германия важна для России как торговый партнер, а не наоборот. Для россиян ФРГ, торговля с которой в 2017 году составила 8,6% от всего товарооборота России, оказалась вторым по важности партнером после Китая, сообщает издание.

Россия зависит от Германии как импортера. Немцам же Россия нужна, прежде всего, в качестве поставщика природного газа. Однако и без него страна могла бы обойтись долгое время: благодаря многочисленным хранилищам и привязке к внутриевропейским системам в случае полного эмбарго Германия, по данным Энергетического института при Кельнском университете, могла бы продержаться минимум 5 месяцев, не испытывая дефицита в снабжении.

"Таким образом, взять Германию в заложники россиянам будет трудно", - резюмирует Хекинг.