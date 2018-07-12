Российско-немецкая общественность в сети

Исследование об использовании соцсетей мигрантами из постсоветского пространства показывает, насколько они важны для формирования идентичности переселенцев, сообщает журналист немецкого издания Tageszeitung Пауль Тоэцке.

Татьяна Голова из берлинского Института восточноевропейских и международных исследований организовала проект под названием "Постсоветские мигранты в Германии и транснациональная общественность в соцсетях". В рамках данного проекта исследователи в период с 2016 по 2017 год проводили интервью с мигрантами, прибывшими в Германию из России, Украины и Казахстана.

Интервью показали, что так называемые информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в коммуникации, обмене информацией и формировании идентичности мигрантов. Российские соцсети Vkontakte и "Одноклассники" пользуются большой популярностью и в Германии. Vkontakte занимает в Германии 20-е место среди самых посещаемых сайтов, передает издание.

В ходе исследования были проанализированы группы в соцсети Vkontakte, среди которых обнаружились сообщества, направленные именно на постсоветских мигрантов. Большей частью ими оказались правопопулистские группы, например группа "Друзья АдГ", а также сообщества, близкие к Левой партии, например, группа "Сара Вагенкнехт - будущая канцлер Германии".

Соцсети, используемые мигрантами, отражают как политические события в Германии, так и происходящее на постсоветском пространстве. Так, например, имеются политические группы, которые поддерживают позицию российского государства в украинском кризисе и оказывают в плане содержания влияние на "немецкий сегмент" Vkontakte, говорится в статье.

По словам исследовательницы, источник используемой в группах информации тяжело идентифицировать, однако часто контент берется напрямую с праворадикального сайта Anonymous или из правопопулистского журнала Compact, в то время как информация из классических СМИ представлена поверхностно.

"В глаза бросаются смысловые пересечения между правыми фигурами из Германии и определенными секторами, близкими к Левой партии", - отмечает Голова. Это, прежде всего, касается информации о войне на Украине, имеющей просепаратистскую и пророссийскую направленность, передает издание.