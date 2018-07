12 июля 2018 г. Редакция | The Times Игра с позиции силы Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, но на самом деле его целью может быть большая сделка с Путиным, пишет The Times в редакционной статье. Трамп начал визит на саммит НАТО с решительной атаки на Германию. Он заявил, что та "заложница России" из-за газопровода, по которому в страну поступает российский газ. США, по его словам, "совсем не годится" защищать Германию, когда та платит России миллиарды долларов. Атака на второго по величине члена НАТО поставила в неловкое положение генсека альянса Йенса Столтенберга, подчеркнула сложность отношений между Вашингтоном и его союзниками и ясно дала понять, что администрация Трампа решительно настроена добиться того, чтобы союзники больше тратили на собственную оборону. "Вопрос с газопроводом "Северный поток" может быть только предлогом, - считает The Times. - Да, газопроводы на долгие годы привязывают потребителей к поставщикам. Но России столь же нужно продавать свой газ, как Германии - его покупать". Президент Рейган тоже пытался остановить европейцев, финансировавших советский газопровод, и у него были стычки с Маргарет Тэтчер из-за попыток ввести санкции против европейских компаний, помогающих со строительством. "Трамп, возможно, хочет еще и запутать своих противников, чтобы пресечь какую бы то ни было критику, которую они, вероятно, выскажут из-за его предстоящей встречи с президентом Путиным", - предполагает издание. "У европейцев есть причины для беспокойства", - отмечается в статье. Но мнение о том, что российский лидер обманом заставит Трампа свернуть учения с союзниками и обанкротить НАТО либо как-то иначе ослабить организацию, The Times называет надуманным. "Что более вероятно, так это возрождение идеи, обсуждаемой не менее года, - "большой сделки", по условиям которой Америка отменит санкции, введенные против России из-за Крыма, а Россия в обмен остановит укрепление в Сирии иранских сил", - пишет газета. К этому подталкивают Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вполне возможно, предоставил подробную информацию на недавних переговорах с Путиным. "Логика ясна: арабы, как и Трамп, отчаянно жаждут обуздать влияние Ирана, а Путину нужно покончить с санкциями. Подобная сделка была бы привлекательной для Трампа и могла бы устранить несколько тупиковых ситуаций", - поясняет издание. "Вопрос в том, может ли Россия на самом деле выдавить Иран из Сирии и предоставит ли она необходимые гарантии того, что в обмен выведет своих головорезов с востока Украины и будет стремиться по-настоящему примириться с Киевом", - добавляет The Times. Источник: The Times