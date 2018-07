12 июля 2018 г. Билл Гертц | The Washington Times Россия перебирается в Ливию Американские спецслужбы пристально следят за военной деятельностью России в Ливии на предмет признаков того, что Москва может вскоре построить там военную базу, сообщает журналист The Washington Times Билл Гертц. Усилия по созданию российского военного присутствия возглавляет генерал-лейтенант в отставке Халифа Хафтар, чьи "Вооруженные силы Ливии" контролируют восток страны. "Российские частные войска действуют на востоке Ливии с марта 2017 года, и в их числе - "РСБ-Групп", которая направила несколько десятков вооруженных наемников на объединение усилий с ополчением Хафтара. В новых сообщениях, полученных недавно из Ливии, говорится, что наемники "РСБ-Групп" занимаются предварительной работой, разведывая места для российской военной базы в Тобруке или Бенгази", - передает Гертц. Помимо РСБ, на востоке Ливии действует группа Вагнера, которая, по сообщениям, обслуживает поставленные Россией Хафтару вооружения. "Наемники Вагнера помогают также создать разведывательную сеть для войск генерала", - информирует автор статьи. "По словам наблюдателей, Соединенным Штатам следует поддержать генерала Хафтара, чтобы попытаться помешать России взять Ливию под свой контроль", - пишет журналист. Источник: The Washington Times