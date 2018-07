12 июля 2018 г. Филип Ракер, Джон Хадсон, Джош Доуси | The Washington Post "Соль на раны": Трамп на саммите НАТО не довольствуется ответом "да" "Для президента, который любит заявить о победе, саммит НАТО, состоявшийся в среду [в Брюсселе], мог бы стать отличной возможностью, - сообщают Филип Ракер, Джон Хадсон и Джош Доуси в The Washington Post. - После целого года уговоров со стороны президента Трампа западные лидеры наконец согласились с его администрацией, давно настаивающей на необходимости сделать приоритетами расходы на оборону и борьбу с террором - и были готовы дать ему полностью приписать это достижение себе". "Но у Трампа были другие планы", - говорится в статье. "Президент США начал примечательный день трансатлантической дипломатии с нападок на Германию, которую назвал "заложницей России", а затем призвал страны НАТО удвоить ранее взятые на себя обязательства по расходам на оборону, после чего практически обесценил саму встречу как таковую", - передают журналисты. "Он мог объявить о победе и умчаться в сиянии славы, как лидер Запада, - сказал Александр Вершбоу, бывший посол США в НАТО и Россию, встретившийся с чиновниками в кулуарах саммита. - Но он сыплет соль на раны". "За закрытыми дверями Трамп был сердечен и даже великодушен со своими европейскими коллегами, по словам взаимодействовавших с ним чиновников. И на обеде, в ходе которого лидеры общались, пока танцовщица-акробатка парила в воздухе, Трамп сказал, что у него "очень хороший день в НАТО", - передают авторы. - Однако на публике Трамп огрызался и препирался, перебивал и чинил препятствия, давая миру понять, что его раздражает альянс, который, по его словам, использует Соединенные Штаты Америки". "Во время закрытой встречи со всеми лидерами Трамп был относительно сдержан, по словам ее участников. Он повторил те же аргументы, которые привел раньше в пользу того, что странам-членам НАТО нужно повысить расходы на оборону и что Германия слишком зависима от российского природного газа. Но он также подчеркнул угрозы безопасности, общие для всех членов НАТО, по словам участвовавшего во встрече высокопоставленного дипломата", - говорится в статье. "Это стратегия Трампа, - сказал дипломат, давший интервью на условиях анонимности, чтобы откровенно рассказать о закрытой встрече. - Он повышает ставки, а потом всех успокаивает". "Трамп прибыл в брюссельскую штаб-квартиру НАТО в среду, позднее большинства лидеров, и не прошелся по длинной аллее, по которой прохаживались остальные, отвечая на вопросы. На закрытой сессии он выслушал только некоторые из 29 заявлений стран-членов и ушел вскоре после того, как сам потребовал, чтобы члены НАТО удвоили свои обязательства по оборонным расходам до 4% ВВП их стран, - сообщают авторы. - Этот призыв Трампа поразителен, потому что такому параметру не соответствуют даже расходы Соединенных Штатов, составляющие 3,58% от их ВВП, и эксперты НАТО расценили его, как прозрачную уловку, а не серьезное предложение". "Он использует гиперболы, чтобы подкрепить свою переговорную тактику, - сказал Дэймон Уилсон, эксперт по НАТО в Атлантическом совете. - Наш президент склонен добиваться влияния с помощью необычных переговорных тактик". "Несмотря на разногласия, лидеры НАТО подписали далеко идущую декларацию, которую любая другая администрация США назвала бы безусловным успехом", - говорится в статье. "По сути, это один из самых успешных саммитов НАТО, какие я когда-либо видел", - сказал бывший итальянский посол в НАТО Стефано Стефанини. Источник: The Washington Post