12 июля 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Трамп и российский газопровод "Президент Трамп настолько склонен к риторическим излишествам, что иногда вредит собственному делу, даже когда прав. Пример тому - устроенный им в среду разнос Германии за поддержку нового российского газопровода", - указывает редакция американской The Wall Street Journal. Журналисты цитируют заявление Трампа, что Германия платит России миллиарды долларов в год, хотя должна ее сторониться, и что назначение бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера главой компании, занимающейся строительством "Северного потока-2", - "очень плохая вещь для НАТО". "Хотя потом Трамп хватил лишку, сказав, что "Германия полностью контролируется Россией, эта его филиппика - точное резюме роли Берлина в проекте "Северный поток-2", - уверено издание. "Кремль надеется усилить зависимость Германии и Западной Европы от российского газа, лишив Украину и другие неудобные ему страны транзитных сборов, которые Россия должна платить, чтобы использовать нынешние трубопроводы. А потом Москва сможет, когда захочет, перекрывать поступление газа в страны, которые Россия до сих пор считает своими сателлитами", - говорится в статье. "Для Берлина и НАТО позор - то, что Германия рада помочь Владимиру Путину выполнить этот план. В заложники обычно попадают принудительно, а не добровольно", - указывает редакция. "И все же предупреждения Трампа о стратегической подоплеке этого трубопровода были бы более убедительны, если бы он так же упорно, как Шредер, не старался преуменьшить стратегическую угрозу со стороны Путина", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal