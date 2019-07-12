Эти врачи были замешаны в страшных преступлениях нацизма и, тем не менее, позднее сделали карьеру

"Многие немецкие врачи были заодно с нацистами, а некоторые из них участвовали в страшных преступлениях. После войны многие из них строили карьеру как ни в чем не бывало", - пишет немецкий журнал Focus.

"Они хотели победить в войне против всего мира и обеспечить мнимое превосходство "высшей германской расы": чтобы реализовать свои планы, нацистский режим и его пособники были вынуждены сотрудничать с многочисленными врачами. В конце концов, нужно было заботиться о раненых солдатах и делать их вновь боеспособными. Необходимо было и отсеивать и уничтожать больных и инвалидов, которые в глазах нацистов были недостойны жизни, а также "расовых врагов" - евреев", - повествует журналист Харальд Видерштайн.

Договор с дьяволом заключило много врачей. "В концлагерях многие из них проводили страшные опыты на заключенных. К тому же немецкие медики сделали бесплодными более 350 тыс. людей, якобы страдавших наследственными заболеваниями, и убили более 200 тыс. инвалидов и психически больных, среди них как минимум 5 тыс. детей", - говорится в статье.

"Не только нацисты нуждались во врачах, зачастую было и наоборот", - говорит Томас Беддис, заместитель руководителя Института истории медицины и этики в берлинской клинике Charité. По его словам, многие медики, не являвшиеся убежденными нацистами, ценили условия, которые предлагала им новая власть - прежде всего возможность проводить исследования без этических ограничений.

"После войны 20 врачей из концлагерей предстали перед судом в рамках Нюрнбергского процесса. Четверо из них были приговорены к смерти и казнены, остальные получили тюремные сроки или были признаны невиновными. Процессы по делам об убийстве больных проходили и в оккупационных зонах. Некоторые преступники избежали ареста или приговора, покончив с собой, как, например, психиатры Макс де Кринис и Карл Шнайдер. Другие спаслись бегством, как, например, печально известные врачи Ариберт Хайм и Йозеф Менгеле. Однако большинство остались безнаказанными, и немало врачей даже продолжили строить свою карьеру и умерли, будучи высокоуважаемыми людьми", - пишет издание.

Так, Герман Штив до сих пор пользуется уважением ввиду своих научных заслуг. "Анатом, среди прочего, исследовал, как внешние факторы воздействуют на функцию яичек и яичников, изучая, например, как испуг может приводить к овуляции у женщин".

Для своих исследований Штив использовал тела казненных пленников берлинской тюрьмы Плётцензее, многие из которых были участниками протестных акций и оппозиции. "За то, что имперское министерство юстиции предоставляло ему трупы, Штив помогал заметать следы преступлений юстиции. Он распоряжался о том, чтобы "не использованные" части тел убитых сжигали и хоронили анонимно", - говорится в статье.

После краха Третьего рейха Штив по-прежнему занимал должность профессора в Университете Фридриха Вильгельма, который в 1949 году был переименован в Университет Гумбольдта. "В 1952 году он умер, будучи высокоуважаемым человеком и получив до этого национальную премию ГДР. После смерти его назначили почетным членом Немецкого общества гинекологии и акушерства", - указывает Видерштайн. В 2016 году потомками ученого было обнаружено более 300 анатомических препаратов, сделанных из тканей заключенных тюрьмы Плётцензее, - останки были захоронены лишь несколько недель назад, 13 мая 2019 года.

Имя Ганса Аспергера известно всему миру, продолжает издание. Именем австрийского педиатра назван впервые описанный им синдром Аспергера - нарушение психического развития, характеризующееся трудностями в социальном поведении и коммуникации. Врач руководил детской клиникой Венского университета, а в 1964 году возглавил Международное общество коррекционной педагогики. Однако последние исследования показывают и темные стороны его карьеры во времена национал-социализма: так, по данным историка Хервига Чеха, Аспергер участвовал в убийстве детей. Нескольких своих маленьких пациентов он перевел в специальную клинику "Ам Шпигельгрунд", двое из них были убиты там в ходе так называемой "детской эвтаназии". "Кроме того, Аспергер, как выяснил историк, был членом комиссии, которая в начале 1942 года признала 35 детей одного из психиатрических учреждений неспособными к обучению - позже этих детей также отправили в "Шпигельгрунд", где они были убиты".

Германн Эйер разрабатывал в 1940 году вакцину от сыпного тифа. Испытания вакцины проводились в концлагере Бухенвальд. Для опытов использовали около 1000 людей, примерно 300 из них умерли. Крах Третьего рейха также не положил конец карьере Эйера, подчеркивает Focus: уже в 1946 году он стал профессором Боннского университета и руководил там Институтом гигиены. Несколько лет он являлся председателем Немецкого общества гигиены и микробиологии, а в 1986 году был награжден крестом за заслуги перед ФРГ 1-ой степени.

"Он считается одним из важнейших основоположников национал-социалистической расовой теории: совместно со своими коллегами Эрвином Бауром и Фритцем Ленцом Ойген Фишер написал книгу "Основы учения о наследственности человека и расовой гигиены", - говорится далее. - Двухтомный труд появился еще в 1921 году и стал библией для всех, кто грезил о выведении "высшей расы".

В 1927 году Фишер стал директором Института антропологии им. Кайзера Вильгельма - учреждения, которое высоко ценилось нацистами, так как оно способствовало легитимизации расовой политики. "Совместно с другими профессорами своего института Фишер добился принудительной стерилизации так называемых "рейнландских бастардов". От 600 до 800 детей, рожденных немецкими женщинами от темнокожих французских солдат во время оккупации после Первой мировой войны, были стерилизованы в 1937 году". Тем не менее, позднее Фишер по-прежнему считался в Германии профессионалом в своей области. В 1952 году он был назначен почетным членом Немецкого общества антропологии, а два года спустя он стал почетным членом Немецкого общества анатомии, пишет Focus.