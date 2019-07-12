Луна, ни с чем не сравнимое приключение

"50 лет назад 450 миллионов человек наблюдали в прямом эфире, как человек делает первый шаг по поверхности Луны. Программа "Апполон" остается самым невероятным из всех когда-либо предпринятых человеком технологических приключений. Завтра Луна станет лишь одним из этапов на пути к еще более романтической цели: Марсу", - пишет обозреватель Le Figaro Кристоф Доре.

"20 июля 1969 года. В Хьюстоне, в диспетчерском пункте НАСА все, затаив дыхание, следили за полетом "Аполлона", - повествует Le Figaro. - (...) Несколько секунд молчания и с расстояния почти в 400 тыс. км послышался голос Нила Армстронга:" Хьюстон, говорит База Спокойствия. "Орел" прилунился". (...) 21 июля 1969 года в 2:56 по всемирному времени Нил Армстронг впервые шагнул на лунную поверхность. Этот подвиг повторялся шесть раз, до последней миссии американской космической программы "Аполлон-17" в декабре 1972 года. С тех пор человек просто совершал полеты по околоземной орбите. И поэтому "Аполлон" до сих пор считается вершиной космических приключений человека".

"(...) Этот маленький шаг человека по Луне стал гигантским скачком для человечества и стоил США целого состояния. По оценкам, в то время программа "Аполлон" обошлась в 4,5% ВВП США, что сегодня эквивалентно 150 млрд евро", - пишет издание.

"Соперником США был Советский Союз, отставший в этой невероятной гонке, где он сначала лидировал. В качестве последнего боя ради чести 13 июля 1969 года, за три дня до запуска миссии "Аполлон-11", была выведена на лунную орбиту советская автоматическая межпланетная станция "Луна-15" с целью взять лунный образец и доставить его на Землю раньше американцев. В конечном счете, "Луна-15" разбилась около моря Кризисов на видимой стороне Луны менее чем через день после первых шагов по Луне, совершенных Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Церемония проезда зонда российской межпланетной станции по Луне должна была ознаменовать подвиг, затмевающий американскую мировую славу. Но этого не произошло", - напоминаетавторстатьи.

"Однако без Москвы ни Нил Армстронг, ни Базз Олдрин не смогли бы провести в 1969 году ровно два с половиной часа на лунной поверхности и привезти оттуда 22 кг образцов. Несомненно, они это осознавали, и, несмотря на холодную войну между двумя странами, рядом с американским флагом они задумали оставить небольшую сумку из огнестойкой ткани. В сумке находятся две золотые оливковые ветви, диск из кремния, на котором выгравированы послания 73 глав государств, и герб миссии "Аполлон-1", трагически закончившейся смертью трех их товарищей в январе 1967 года. Кроме того, команда НАСА положила туда две памятные медали с изображением погибших советских космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова. В дань уважения своим выдающимся соперникам, погибшим при освоении космоса", - сообщает Le Figaro.

"Они могли бы положить туда и макет советского космического аппарата "Спутник". Потому что все началось в тот день, когда ошеломленная Америка узнала, что их идеологический и политический противник только что совершил подвиг и запустил на орбиту искусственный спутник Земли. В технологическом отношении это достижение осуществил вышедший из сталинских лагерей конструктор Сергей Королев. В официальных объявлениях его имя не выдвигалось на первый план. Тем не менее, именно благодаря ему российские инженеры преодолели барьер и достигли так называемой первой космической скорости, то есть 7,9 км/с (28 440 км/ч), которую необходимо придать объекту, чтобы он совершал движение по круговой орбите вокруг Земли", - отмечает Доре.

"4 октября 1957 года "Спутник-1" ознаменовал начало космической эры и беспощадного поединка между двумя великими державами того времени. В американской прессе писали о настоящем технологическом Перл-Харборе. В разгар холодной войны некоторые американцы были убеждены, что "Спутник" станет основным оружием для сбрасывания атомной бомбы на Вашингтон или Нью-Йорк. США, уверенные в том, что они являются бесспорным лидером современности и технического прогресса, восприняли российский подвиг как спасительный удар. В одно мгновенье они окончательно вышли из оцепенения в космической области", - говорится в статье.

"27-летний российский летчик-испытатель Юрий Гагарин, помещенный в крошечную ракету-носитель "Восток", установленную на ракете Р-7, спроектированной Сергеем Королевым, оторвался от Земли 12 апреля 1961 года. Он был выведен на орбиту на высоте 250 км и оставался там полтора часа, после чего должен был опуститься. Позже станет известно, что ничего не было подготовлено для того, чтобы ракета-носитель "Восток" совершила посадку. Она должна была рухнуть на землю возле Байконура, а Гагарин мог выжить, только автономно приземлившись на парашюте! Что он и сделал", - пишет газета.

"Подвиг Гагарина возымел немедленный эффект в Белом доме. Американское космическое агентство (НАСА), созданное в 1958 году, внезапно получило миллиарды долларов в свои фонды. 25 мая 1961 года Джон Фицджеральд Кеннеди, пробывший тогда на посту президента всего три месяца, запустил программу "Аполлон": "Я считаю, что наша нация должна взять на себя обязательство до конца десятилетия достичь цели отправить человека на Луну и вернуть его на Землю в полной безопасности, - сказал новый президент. - Ни один другой космический проект не будет настолько впечатляющим для человечества, и ни один не будет сложнее или дороже". Началась гонка на время", - передает Le Figaro.

"Кеннеди бросил этот вызов Советам, потому, что он знал, что с такой огромной технологической машиной с неограниченным или почти неограниченным финансированием, он сможет начать настоящую идеологическую битву. СССР напрасно будет разоряться, пытаясь следовать за Соединенными Штатами в гонке за Луной", - поясняет Серж Брунье, французский специалист по космическим вопросам.

"(...) Луна по-прежнему остается предметом для грез, но сейчас во всех умах появилась идея о Марсе. Новыми конкурентами США фактически стали китайцы. Они надеются вернуть человека на Луну примерно к 2030 году и строят далеко идущие планы. Частные проекты, задуманные Джеффом Безосом, руководителем Amazon, или Илоном Маском с его космической программой SpaceX, появление технологий для создания более эффективных двигателей и нанозондов, которые легче запускать на высокой скорости... все это открывает перспективы, напоминающие научную фантастику", - считает Доре.