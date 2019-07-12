Юваль Ной Харари: "Технологии угрожают либеральной демократии"

По мнению Юваля Ноя Харари, информационные технологии и биотехнология образуют опасный союз. Израильский профессор и успешный писатель, считающийся одним из величайших мыслителей начала этого века, в интервью Le Temps изобличает государства и компании, которые владеют и манипулируют информацией.

"Владельцы информационных и аналитических инструментов знают нас лучше, чем мы сами, и могут контролировать наши мысли и желания. Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. Кстати, в этом состоит одна из причин распада Советского Союза: система была в слишком большой зависимости от центра, который явно был недостаточно пригодным для обработки информации и принятия правильных решений", - заявил Юваль Ной Харари в интервью.

"Еще одно затруднение тоталитарных режимов: в прошлом веке они могли знать о ваших поступках, но не были в состоянии читать ваши мысли и чувства. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы. С помощью камер, беспилотников, биометрических датчиков, регистраторов можно отслеживать миллионы людей одновременно. И информация, собранная в форме электронных данных, может интерпретироваться машинами. В конечном итоге, технологии позволяют получить доступ к мозгу", - указывает эксперт.

"Это уже реальность. Все части еще не собраны, но уже развернуты покусочно. В провинции Синьцзян в Китае власти выстраивают самую большую систему наблюдения, существующую сегодня. Западные государства не имеют представления о такой практике, но крупные корпорации отслеживают миллионы или даже миллиарды людей, чтобы узнать об их характерах и вкусах. На этом этапе такое наблюдение используется для продажи товаров или услуг. Но его легко можно использовать и из политических соображений, как произошло в случае с Cambridge Analytica. Для нас это уже не научная фантастика", - утверждает собеседник издания.

"(...) Существует вопиющее неравенство между обществами и внутри самих обществ. Большая часть информации, которая сейчас является самым дорогим товаром, находится в руках нескольких государств и компаний, и, в основном, сосредоточена в Соединенных Штатах и Китае. Преимущества технологической революции достались лишь немногим. В случае ускорения этого явления у нас будет самое неравное общество в истории. Элиты станут сверхлюдьми, а большинство людей будут выживать без какой-либо перспективы и утратят всякое значение. В XX веке неравенство означало эксплуатацию, и элита эксплуатировала массы. Сегодня многих людей больше не эксплуатируют и, как следствие, они оказываются ни на что не годными. Быть ничтожным и неинтересным опаснее, чем быть используемым. Когда вас эксплуатируют, это означает, что вы, по крайней мере, кому-то нужны", - анализирует Харари.

"Либерализм переживает кризис, но не умирает. В XX веке он прошел через три периода: первая мировая война, подъем фашизма и коммунизма. Одним из его достоинств является способность признавать свои ошибки и заново изобретать себя. После каждого кризиса он выходил из затруднительного положения, становясь все сильнее. Авторитарные режимы могут иногда, в краткосрочной перспективе, функционировать лучше, потому что вся власть и все силы в них сконцентрированы. Следовательно, решения могут приниматься быстро, изменения и реформы могут навязываться. Но в долгосрочной перспективе авторитарные режимы оказываются неспособны признать свои ошибки и скорректировать стрельбу. Диктатор, проводя свою политику, никогда не согласится признать свою неудачу, даже если результаты окажутся катастрофическими", - поясняет ученый.

"(...) Впервые в истории человечества стало возможным наблюдать за внутренней жизнью населения, манипулировать умами, а главное, со временем создавать новых существ. В прошлом технологические революции просто изменяли политические и экономические системы. Через 50 или 100 лет они позволят изменять тело и мозг человека. В будущем у человека будут развиваться новые физические и умственные способности. Появятся разные типы людей. Мы уже оказались вовлеченными в подобный процесс. Люди - индуисты, мусульмане, христиане, иудеи - имеют общие свойства, как и американцы, русские и китайцы. Вероятно, через 100 лет этого уже не будет: станет возможным создавать различные типы людей", - считает Юваль Ной Харари.