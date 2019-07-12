Кандалы современного человечества

"Аккумулятор призван обеспечить нам максимальную свободу. Но на самом деле мы зависим от зарядного кабеля, как от пуповины", - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Виолетта Симон.

"Современный человек очень хотел бы быть свободным. Поэтому он освобождается: от напряжения, которое вызывают, например, стрижка газона, уборка пылесосом, ходьба пешком или размышления. Он покупает себе газонокосилку, робот-пылесос, электросамокат или смартфон, в котором можно найти и сохранить любую информацию", - отмечает автор статьи.

В этом деле есть лишь одна загвоздка: свобода современного человека зависит от аккумулятора, считает Симон. При этом, замечает журналистка, человек состоит с аккумулятором в своеобразных отношениях: так, недавно в новостях можно было прочитать, как в кармане брюк взорвался аккумулятор для электронных сигарет, а в одной из квартир взлетел на воздух аккумулятор электросамоката. Имидж литий-ионных аккумуляторов значительно пострадал еще в 2016 году, когда компании Samsung пришлось отозвать смартфоны из-за многочисленных случаев возгорания их аккумуляторов, говорится в публикации.

"Суть проблемы заключается в противоречивом желании компактности и одновременно производительности: аккумулятор должен занимать мало места и быть легким, но при этом как можно дольше держать заряд. Ведь как только он разрядится, наше настроение сразу упадет: контакт с внешним миром будет потерян. Наступит паника. Судорожные поиски. Взрослый человек редко выглядит таким беспомощным, как в случае, когда он с проводом в руке охотится за розеткой. И ему приходится осознать: аккумулятор не освобождает человека, он показывает ему на его границы", - считает журналистка.

"Это, вероятно, дает ответ на вечный вопрос о том, управляет ли человек техникой или все наоборот. Человек считает себя кукловодом, но в действительности ведет себя как марионетка: технологизированное общество, зависимое от зарядного кабеля, выглядит так же, как пациент, лежащий под капельницей", - отмечается в статье.

Эту тему еще несколько лет назад отразил в своей инсталляции японский художник Мио Ицава, изобразив iPhone, соединенный с розеткой пульсирующей пуповиной.

"Современный человек, очевидно, воспринимает отсутствие электричества как дефицит, вместо того, чтобы понять, что на самом деле это шанс стать независимым", - заключает Süddeutsche Zeitung.