Дети из лаборатории

"Российский ученый планирует создать генетически модифицированных детей. Родителей, желающих принять участие в эксперименте, он уже нашел, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Возможно ли его остановить?".

Он нашел пять пар, готовых принять участие в эксперименте, как только его одобрят российские власти, заявил на прошлой неделе генетик Денис Ребриков в интервью журналу New Scientist.

"Ребриков хочет помочь парам, которые являются глухими в связи с генетическим заболеванием, родить слышащих детей, - передает журналист Ханно Харисиус. - У всех отобранных пар в ДНК присутствует одна мутация, которая, по словам Ребрикова, распространена среди жителей Западной Сибири. Если оба родителя страдают этим заболеванием, шансов, что их дети будут слышать, практически нет".

"С помощью технологии CRISPR, называемой "ножницами для ДНК", генетик, который, по его собственным словам работает в одной из крупнейших клиник репродуктивной медицины России, намерен "отремонтировать" дефектный ген в эмбрионах, прежде чем пересадить их в матку женщин. (...) Пары, страдающие глухотой, являются для Ребрикова идеальной "клинической моделью", как сказал он в интервью журналу Journal Science", - говорится в статье.

Такое вмешательство технически возможно, считает Гаэтан Бурджио, эксперт по генной инженерии из Австралийского национального университета. Однако оно "слишком преждевременно, слишком рискованно", сказал он в интервью с New Scientist. "Существует, среди прочего, опасность, что "ножницы для ДНК" затронут не только дефектную часть генетического материала, но и другие области генома", что может иметь непредсказуемые последствия для детей, передает издание.

"Запланированные эксперименты явно безответственны", - говорит Алена Буйкс, эксперт по медицинской этике из Технического университета Мюнхена и член комитета ВОЗ по разработке глобальных стандартов контроля и надзора в отношении редактирования генома человека. Она надеется, что российские власти воспрепятствуют намерению Ребрикова. Исследователь стволовых клеток в Королевском колледже Лондона Душко Илич также считает такие эксперименты преждевременными и говорит об использовании "отчаявшихся людей в качестве подопытных кроликов".

Лишь несколько недель назад Немецкий совет по этике требовал введения всемирного моратория на подобные клинические эксперименты, отмечает издание. По мнению Буйкс, возможность вмешательства в ДНК должна рассматриваться лишь в случае с тяжелыми генетическими заболеваниями, и первые эксперименты не должны осуществляться на детях, которые в будущем могут вести относительно нормальную жизнь и с нежелательной мутацией. Например, для глухих детей существуют кохлеарные имплантаты, передающие звуковые сигналы к слуховому нерву во внутреннем ухе.

"Россию Ребриков считает хорошим местом для проведения таких экспериментов. По его словам, Россия не очень свободна в политическом смысле, однако в науке дела обстоят совсем иначе. Вероятно, такое мнение удивит генетика и эксперта по этике Сергея Куцева из российского министерства здравоохранения. Недавно в интервью американской радиостанции NPR он заявил: "Я уверен, что у Дениса Ребрикова нет шансов получить разрешение у министерства". По его словам, сначала необходимо оценить безопасность и пользу вмешательства", - говорится в статье.

"Во всяком случае, ввиду того, что заболевание не угрожает жизни, польза при сегодняшнем уровне развития технологий скорее сомнительна, - заключает Süddeutsche Zeitung. - Вероятнее, что комиссии по этике одобрят эксперименты, когда эмбрионы без генетического вмешательства будут обречены на смерть. От таких оговорок или мораториев Ребриков отмахивается. В интервью с Journal Science он заявил: "Мы не можем сдержать прогресс словами на бумаге".