12 июля 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast Свастики, пули и избиения: российские женщины, участвующие в выборах, сталкиваются с хаосом "Новая волна угроз началась почти сразу после того, как Виолетта Грудина, российский оппозиционный политик и активист по защите прав геев, выдвинула свою кандидатуру на местных выборах. Это было мрачное начало избирательной кампании, но вряд ли удивительное. В подобных атаках для Грудиной не было ничего нового. Однажды, несколько лет назад, ее толкнул и ударил по лицу один бандит-националист за ее "неженскую" внешность. Прошлой весной в окна ее офиса полетели пробили пули. Но на этот раз все было по-другому, и Грудиной было ясно, что кто-то приложил немало усилий, чтобы завершить ее политическую карьеру. Повсюду в ее родном Мурманске на севере России появились листовки с ее номером телефона, домашним адресом и фотографиями ее и ее подруги. В них содержался призыв к устранению политика", - пишет The Daily Beast. "Политическое движение, возглавляемое Грудиной в Мурманске, военном портовом городе в Арктике, было региональным отделением оппозиционной организации заключенного в тюрьму Алексея Навального, пока в прошлом месяце суд официально не запретил ее, назвав "экстремистской". Многие оппозиционные лидеры региона бежали из страны. Но Грудина осталась и решила провести избирательную кампанию как независимый кандидат в Мурманске, городе, который она любит. "Некоторые уголки нашего города настолько бедны, запущены, что выглядят как трущобы, поэтому я хотела бы изменить это, и многие люди в сообществе поддерживают меня", - рассказала The Daily Beast 31-летняя Грудина. "В конце апреля на двери офиса Грудиной кто-то нарисовал свастику, рассказала она Затем она обнаружила в своем почтовом ящике лист бумаги с нарисованной мишенью. "Даже когда какие-то радикалы стреляли из автомата по окнам нашего офиса, власти не предприняли никаких действий для расследования преступления или обеспечения защиты, - говорит она. - Полиция отклонила наши жалобы, атаки никто не расследовал, я однозначно незащищена, - отмечает Грудина. - Думаю, со мной могут случиться вещи и похуже". "Каждый сезон выборов в России приносит мрачные новости о политических преследованиях и насилии в отношении кандидатов от оппозиции. Независимые политики, которые защищают меньшинства, выступают против политических репрессий и насилия, становятся объектами угроз смерти, поджогов, арестов, избиений или обстрелов. Этот год был особенно тяжелым для независимых политиков, участвующих в местных и парламентских выборах. Все они серьезно рискуют, но часто складывается впечатление, что главный удар атак принимают на себя женщины в оппозиционных кругах России", - пишет автор публикации Анна Немцова, приводя в пример Юлию Галямину, которая до недавнего времени "была депутатом, профессором университета и уважаемым политиком, выступающим за ненасильственные перемены в России. Она возглавляла ряд митингов в Москве, которые часто приводили к ее арестам. На митинге в 2017 году Галямину жестоко избили сотрудники ОМОНа, и она оказалась в неврологической больнице со сломанными зубами, поврежденной челюстью и сотрясением мозга. Но это ее не остановило. Через несколько месяцев после нападения она победила на местных выборах 2017 года". (...) Затем она "оказалась на скамье подсудимых: в прошлом году суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно, что лишило ее права участвовать в общественной политике. Галямину обвинили в организации несанкционированных митингов, "направленных на изменение конституционного строя". "(...) На прошлой неделе Любови Соболь, главному союзнику и адвокату Навального, пришлось прекратить свою кампанию по избранию в парламент. Она не могла защитить членов своей команды от закона о борьбе с экстремизмом, направленного против сторонников Навального", - говорится в статье. "Я действительно не понимаю, почему власти не хотят позволить независимым кандидатам принять участие в политической конкуренции и продемонстрировать, насколько они эффективны, - сказал The Daily Beast политический обозреватель газеты "Коммерсантъ" Владимир Соловьев. - Конкуренция встряхнет и зарядит систему энергией". "Единственная в России зарегистрированная либеральная партия "Яблоко" выдвинула для участия в парламентских выборах в этом году кандидатуру известной правозащитницы и журналистки Марины Литвинович. Литвинович была жертвой жестоких политически мотивированных нападений в 1999 и 2006 годах, но не увидела каких-либо результатов полицейских расследований в отношении нападавших на нее. В качестве члена московской Общественной наблюдательной комиссии Литвинович в течение двух лет наблюдала за тюрьмами и документировала нарушения прав человека в российских тюрьмах. Сейчас она пытается улучшить условия в женских тюрьмах. "Осужденные женщины содержатся в камерах по 30 человек, как и мужчины. Если меня изберут, я буду работать над улучшением тюремной системы", - рассказала The Daily Beast 46-летняя Литвинович, мать, одна воспитывающая троих детей. "В марте контролируемая государством ОНК проголосовала за исключение Литвинович из группы после того, как та посетила Соболь в тюрьме - ее обвинили в раскрытии информации о расследовании в отношении Соболь прессе. "Я уверена, что власти хотели бы изобрести что-нибудь, чтобы помешать мне участвовать в выборах, - сказала она. - Но, несмотря на все риски, я по-прежнему полна решимости избираться. Наше общество устало от несправедливости, агрессии на телевидении, агрессии в политике. Люди хотят говорить с женщинами-политиками. Российские женщины-журналисты, правозащитники и политики часто более смелы и эффективны в донесении идей. Политика в России не умерла. Я все еще есть". Источник: The Daily Beast