Мужчинам прожить дольше может помочь кастрация, утверждают ученые

"Как показало исследование, кастрированные бараны могут жить на 60% дольше, чем их некастрированные собратья, так как кастрация замедляет старение ДНК. Не исключено, что удаление яичек может давать те же преимущества и людям, предполагают ученые из Университета Отаго", - пишет Daily Mail.

"Хорошо известно, что продолжительность жизни и женщин, и овец, как правило, больше продолжительности жизни мужчин и баранов соответственно - и новые данные проливают свет на роль мужских гормонов в этом феномене, - пишет газета. - Наряду с этим команда ученых заявила, что используемые ими методы могут получить практическое применение у фермеров, которые смогут определять, какие овцы проживут дольше и, соответственно, быть более продуктивными. Также это исследование может предоставить основанные на анализе ДНК инструменты, позволяющие определить, когда мясо, продаваемое в супермаркете под видом сочной ягнятины, на самом деле является взрослой бараниной".

"Исследование было проведено эпигенетиком Викторией Сагрю из Университета Отаго в Новой Зеландии и ее коллегами. "Как фермеры, так и ученые уже давно знают, что кастрированные бараны в среднем живут намного дольше, чем их некастрированные собратья, - пояснила Сагрю. - Тем не менее, это первый раз, когда кто-то изучил ДНК, чтобы посмотреть, не замедляется ли также и ее старение".

"Чтобы сравнить старение ДНК у разных овец, команда ученых создала так называемые эпигенетические часы, которые служат мерой биологического старения на основе наличия химических меток, известных как метильные группы. После того, как они проанализировали большое количество животных, чтобы откалибровать свои часы, они смогли сравнить возраст кастрированных и интактных самцов, - сообщает газета. - Они обнаружили, что, по сути, эпигенетические часы кастрированных баранов - или "валухов", как их называют фермеры - тикают медленнее, чем у интактных баранов".

"Мы разработали способ измерения биологического возраста у широкого круга млекопитающих", - добавил изобретатель эпигенетических часов Стив Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. "На данный момент мы изучили более 200 видов и обнаружили удивительную общность в том, как стареют животные. Но исследование овец было уникальным в том смысле, что было конкретно выделено влияние мужских гормонов на старение".

"По словам одного из руководителей исследования и эпигенетика Тима Хора из Университета Отаго, полученные данные могут помочь проложить путь к новым исследованиям механизмов, лежащих в основе ускоренного мужского старения. "Мы обнаружили, что у самцов и самок овец очень разные паттерны старения ДНК - и бараны-кастраты, несмотря на то, что они самцы, обладали очень женскими характеристиками на определенных участках ДНК", - пояснил доктор Хор.

"Интересно, что те участки, на которые кастрация влияет наиболее всего, также связываются с рецепторами мужских гормонов у людей с гораздо большей скоростью, чем мы могли бы ожидать случайно, - отметил он. - Это говорит о четкой связи между кастрацией, мужскими гормонами и половыми различиями в старении ДНК".

"Чтобы изучить влияние мужских гормонов на ткани, команда затем изучила мышей, обнаружив большие различия между структурами ДНК самцов и самок в тканях, где есть рецепторы мужских гормонов (например, в коже, мозге и почках). В то же время ткани без экспрессии рецепторов мужских гормонов имеют тенденцию быть одинаковыми как у самцов, так и у самок мышей", - говорится в статье.

"Большинство исследователей используют кровь для измерения биологического возраста, в случае с овцами мы поступили так же; однако в ДНК овец мы обнаружили специфические половые эффекты старения не в крови, а в коже", - подчеркнул Хор. Он добавил, что "это, по-видимому, верно и для мышей, и у нас были данные о многих тканях у самцов, так и самок".

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале eLife.