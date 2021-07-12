Россия отключает гражданам горячую воду

"Пережиток советских времен: из года в год российские семьи по несколько дней остаются без горячей воды из-за профилактических работ. Это требует от них изобретательности", - говорится в материале информационного агентства dpa на сайте немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"Зимой ледяной холод в России приходит с улицы, летом - из вашего собственного крана. По крайней мере, на несколько дней. В это время коммунальные службы по всей стране временно отключают горячую воду у значительной части населения", - пишет издание.

"Многим россиянам остается лишь надеяться, что погода будет благосклонна и вынужденный ледяной душ можно будет рассматривать хотя бы как способ приятно освежиться. Но и в этом случае люди не особенно воодушевлены".

"Возможно, некоторые жители Восточной Германии еще помнят подобные неудобства со времен ГДР, хотя там они уже давно ушли в прошлое. Тем фактом, что именно ядерная и сырьевая держава Россия до сих пор не совладала с этой проблемой, недовольны многие жители самой большой страны мира", - говорится в публикации.

"Сейчас третье десятилетие 21-го века. А в России до сих пор летом отключают горячую воду", - жалуется пользователь одного из интернет-порталов. Другой сетует, что его кожа страдает из-за того, что мыло не пенится под холодной водой. Также постоянно звучат обвинения в том, что коммунальные службы от Калининграда до Камчатки на Дальнем Востоке с помощью этой летней меры пытаются в первую очередь сэкономить на энергии".

"Другие воспринимают ситуацию с юмором, - отмечает FR. - (...)Ты не настоящий русский, если у тебя круглый год есть горячая вода, считает один из интернет-пользователей. (...) Холодный душ полезен для кровообращения, пишут на некоторых форумах".

"Иностранных туристов это скорее сбивает с толку, ведь и многочисленные российские гостиницы тоже не оборудованы водонагревателями. (...)Впрочем, по крайней мере, мегаполис Санкт-Петербург у Балтийского моря, куда тысячи болельщиков недавно приезжали на Чемпионат Европы по футболу, видимо, захотел избавить себя от волны язвительных насмешек - и решил не отключать горячую воду с начала июня до середины июля", - пишет издание.

"(...)Нужда всему научит. Поскольку многие из 146 млн жителей гигантской страны не слишком любят дрожать от холода под душем, они придумали для этого особого времени года свои собственные ритуалы. (...) Многие просто едут к маме, папе или в спортзал. Вечеринки с принятием душа у друзей тоже пользуются популярностью, и их часто показывают в фильмах - хотя во времена резко возросших показателей заражения коронавирусом это, конечно, повод для беспокойства".

"Судя опросам, особой популярностью пользуется нагревание воды на плите или в чайнике - что подходит и для периода пандемии. Но можно подойти к этому и гораздо более творчески: нужно просто использовать свою стиральную машину, чтобы получить дефицитную горячую воду, советует своим читателям один интернет-портал. Следует запустить программу горячей стирки, а шланг для слива воды опустить в ванну - и готово".

"Если все это кажется слишком трудоемким, один сибирский сайт рекомендует использовать сухой шампунь или - если позволяет кошелек - чаще ходить парикмахеру. А остальные части тела? Тоже не проблема: "Люди изобрели влажные салфетки, которыми можно протирать все на свете - в том числе и свое тело", - передает Frankfurter Rundschau.