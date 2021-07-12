На парламентских выборах в Молдавии лидируют проевропейцы

(...) "Согласно объявленным предварительным результатам, проевропейский президент Молдавии Майя Санду близка к тому, чтобы выиграть прошедшие в воскресенье досрочные парламентские выборы и взять парламент под свой контроль", - пишет Le Figaro.

"Я надеюсь, что сегодня настанет конец воровского правления в Молдавии", - заявила Санду в Facebook. После подсчета почти 70% бюллетеней правоцентристкая партия "Действие и солидарности", к которой принадлежит Санду, получила почти 47% голосов по сравнению с 31% голосов, отданных за пророссийский блок "Коммунисты и социалисты" бывшего пророссийского президента Игоря Додона", - говорится в статье.

"После крупной победы на президентских выборах в ноябре 2020 года над Игорем Додоном 49-летняя Майя Санду теперь сможет реализовать свою политику, направленную на борьбу с коррупцией и сближение с Евросоюзом, в то время как до сих пор ситуация была заблокирована", - отмечает издание.

"Я проголосовала за то, чтобы мы навели порядок в нашей стране, за то, чтобы избавиться от тех, кто грабил нашу страну на протяжении многих лет", - сказала президент журналистам, покидая свой избирательный участок в столице Кишиневе, где ее встретили аплодисментами.

"(...) "2,6 млн жителей Молдавии исторически разделены на тех, кто хочет тесных отношений с Россией, и тех, кто обращает свой взор на ЕС", - указывает автор статьи.

"Но молдаване единодушны в том, что они устали от коррупционных скандалов, самый громкий из которых в 2015 году касался исчезновения одного миллиарда долларов - что эквивалентно 15% ВВП - из казны трех банков", - напоминает он.

(...) "По прошествии стольких лет у этой страны наконец появилась надежда изгнать воров, которые там крепко обосновались на российские деньги, и избрать людей, которые будут честно служить стране", - сказала агентству AFP Наталья, 29-летняя жительница Кишинева после голосования за партию Майи Санду.

(...) "В воскресенье Майя Санду добилась широкой поддержки, набрав более 206 тыс. голосов, что все же меньше рекордного числа 262 тыс. во втором туре президентских выборов", - отмечается в публикации.

"(...) Бывший экономист Всемирного банка Майя Санду многими избирателями воспринимается как первая политическая фигура, которая пришла к власти, "сохранив репутацию честного человека" и является "символом перемен", объясняет политолог Алексей Тулбуре.

"Между тем, после инаугурации в декабре она не могла назначить правительство из-за отсутствия согласия с парламентом, который контролировался Игорем Додоном. В апреле ей наконец удалось распустить собрание", - говорится далее.

"Даже имея парламентское большинство, Майе Санду будет непросто осуществить свои грандиозные планы по коренному изменению всего государства, - предупреждает аналитик Виктор Чобану. - Ей нужны партнеры. Однако предстоит жесткое противодействие", - добавляет он.

"По мнению наблюдателей, воскресные выборы в любом случае должны снизить значимость России. "Парламентское большинство будет проевропейским, и влияние России ослабнет", - прогнозирует киевский политолог Сергей Герасимчук.

"Майя Санду уже разозлила Кремль, заявив, что она хочет заменить российские войска в Приднестровье на наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - резюмирует Le Figaro.