Пандемия Covid возвращается в Южную Корею

(...) "Система отслеживания четвертой экономики Азии, которая является боевым авангардом в арсенале защиты против Covid, снова подвергается испытанию перед лицом быстрого роста числа новых ежедневных случаев, дошедших в пятницу до 1316, что является рекордом для страны, считающейся хорошим учеником в классе глобальной эпидемии. Страна с населением 54 млн человек забила тревогу из-за удвоения случаев всего за неделю, 80% из которых приходится на столичную агломерацию, вызванного увеличением количества кластеров в компаниях, школах или торговых центрах", - пишет корреспондент Le Figaro в Азии Себастьян Фалетти.

"Внезапное возобновление эпидемии после нескольких недель плато вынудило власти перейти к коренному перевороту, вызывающему новые беспрецедентные меры социального дистанцирования, которые в пятницу выглядели как полукарантин, несмотря на то, что они ослабляли тиски в течение нескольких месяцев, столкнувшись с усталостью населения от ограничений. Начиная со следующей недели, в большом мегаполисе Сеул, где проживает почти половина населения страны, будет введен уровень предупреждения 4 по шкале 5 - будут закрыты школы, ночные клубы, запрещены ужины для более чем двух человек, введен максимум до 22:00. Явное ужесточение для страны, которая никогда не ограничивала свое население благодаря своей ранней реакции на коронавирус и в которой погибло 2036 человек (в 50 раз меньше, чем во Франции). Власти также восстановили обязательное ношение масок даже для полностью вакцинированных людей", - отмечает автор статьи.

"Четвертая волна только начинается, и худшее еще впереди", - предупредила Чон Ын Гён, глава всемогущего Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), выразив озабоченность властей, израсходовавших почти все боеприпасы, тогда как вакцинация прогрессирует медленно из-за недостатка доз. Первую дозу вакцины получили 30% южнокорейцев, и Сеул стремится достичь коллективного иммунитета к ноябрю. Страна утреннего спокойствия вступила в деликатный "период экономии", продлившийся несколько месяцев из-за относительно позднего начала кампании вакцинации в конце февраля", - указывает Фалетти.

"Подобный подъем после спада в основном вызван увеличением числа заражений среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые на данном этапе в основном лишены вакцинации, причем многие из них устали от года лишений и с весны возобновили активную общественную жизнь. Такова оборотная сторона кампании вакцинации, в которой приоритет отдается пожилым людям, у которых чаще развиваются тяжелые симптомы. "Эта новая волна является следствием самодовольства населения, вызванного расслабленным поведением властей, на фоне оптимизма, исходящего из стран с высоким уровнем вакцинации", - считает Дэвид Квак, врач многопрофильной больницы при университете "Сунчонхян", одной из самых известных в Сеуле. Сложившаяся ситуация может послужить в качестве предупреждения властям Европы и США, которые снимают маску и выносят суждение о том, что пандемия для них уже позади", - рассуждает журналист.

"Власти не разглашают процентную долю пациентов, затронутых вариантом Дельта, которая, по оценкам экспертов, может составлять около 20% новых случаев, несмотря на строгий карантин, введенный на границах. Ожидается, что возобновление эпидемии "существенно продлится", по мнению министра здравоохранения, выразившего намерение к концу месяца стабилизировать ежедневное количество случаев на уровне 1400 в день. Это далеко от отметки в 50 случаев, которая регистрировалась в Сеуле год назад, когда эпидемия, казалось бы, находилась под контролем и применялась стратегия "нулевого коронавируса", - комментирует Себастьян Фалетти.