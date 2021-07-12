В Молдавии парламент теперь действует в унисон с президентом Майей Санду

(...) "В воскресенье, 11 июля, молдавские избиратели не колеблясь доверили свою страну проевропейской партии молодого президента Майи Санду. Результаты еще не окончательные, они основаны на подсчете 99% протоколов на избирательных участках. Так, партия "Действие и солидарность" набрала 52,44% голосов, что является историческим показателем для молдавской партии. Неофициальные прогнозы отдают ей от 60 до 63 из 101 места в парламенте. Это очень комфортное большинство, позволяющее Майе Санду через восемь месяцев после ее избрания на пост президента сформировать правительство по своему усмотрению", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

"Пророссийский избирательный блок "Коммунисты и социалисты", набравший 28% голосов и 32 места, теряет большинство. Возглавляемый предыдущим президентом Игорем Додоном великий левый альянс больше не сможет, как это было до сих пор, блокировать реформы, обещанные Майей Санду. В апреле она распустила парламент, чтобы спровоцировать состоявшиеся в воскресенье досрочные парламентские выборы и перетасовать карты. Ее партия "Действие и солидарность" в уходящем парламенте имела только 15 депутатов по сравнению с 54 у Игоря Додона (включая партию "Коммунисты и социалисты" и ее союзников)", - говорится в статье.

"Избирательный порог в 5% голосов, необходимый для участия в молдавском парламенте, был едва преодолен третьей и последней партией "Шор", которая, таким образом, получит 7 или 8 мест. Партия носит фамилию возглавляющего ее бывшего олигарха Илана Шора, и не достигает своей цели - находиться в положении арбитража между двумя основными партиями страны. 18 других участвующих партий не смогли преодолеть избирательный порог и не войдут в состав парламента", - указывает автор статьи.

(...) "Единственный признак ослабления позиции Санду: более низкая явка (48%), чем во втором туре президентских выборов в ноябре прошлого года (53%). "Это снижение говорит о беспокойстве по поводу политической программы президента", - считает политолог Влад Лупан. Он отмечает, что созданная в 2016 году партия "Действие и солидарность" "не пользуется поддержкой олигархических групп", которые в значительной степени контролировали политическую жизнь в течение 30 лет".

"Программа партии "Действие и солидарность" включает проекты реформ, предложенные Майей Санду на президентских выборах 2020 года. Это, прежде всего, коренная переделка судебной системы, направленная на борьбу с коррупцией. Партия рассчитывает на помощь ЕС для финансирования десятков проектов в области транспорта, энергетики или развития сельских районов, - пишет Le Monde. По мнению политолога Диониса Ченусы, "голосование 11 июля привлечет в парламент больше реформистских умов, чем когда-либо в истории выборов в стране".

(...) "Игорь Додон, со своей стороны, провел кампанию, освещавшую тему геополитики, обвинив свою соперницу Майю Санду в подчинении Западу, которое "приведет к разрушению государства". Несмотря на то, что Додон возглавляет левую партию, он защищает общественный консерватизм, основанный на "традиционных" и "семейных" ценностях, противостоящих "пропаганде ЛГБТ", в продвижении которой он обвиняет свою соперницу. Его дискурс представлен как суверенистский, но он продолжает линию Кремля, куда часто приглашают бывшего президента Молдавии", - комментирует Гриншпан.

"Незадолго до президентских выборов в ноябре президент России Владимир Путин открыто призвал молдаван выбрать уходящего кандидата. "Мы очень рассчитываем, что и на ближайших выборах в Молдавии молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией", - заявил он.

"Игорь Додон и партия "Коммунисты и социалисты" подозреваются в получении крупных сумм в рамках непрозрачного российского финансирования. Бывшего президента даже засняли (без его ведома) в 2019 году, когда он рассказывал, что ежемесячно получает из Москвы от 700 тыс. до 1 млн долларов", - сообщает журналист.

(...) "Санду и ее партия, вероятно, постараются не делать резких жестов в отношении России, в том числе по вопросу Приднестровья, - полагает Дионис Ченуса. - Акцент будет сделан на национальные реформы и институциональное строительство". По мнению политического аналитика, у Москвы больше нет экономических рычагов воздействия на Кишинев, потому что "торговля диверсифицирована, и вопрос с поставками газа также может быть решен". С другой стороны, Ченуса считает, что Москва может легко разбудить замороженный конфликт в Приднестровье".

"Таким образом, Санду придется набраться терпения, если она хочет вывести свою страну с российской орбиты, не превращая ее в новую арену конфронтации между Россией и Западом", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.