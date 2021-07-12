И вот, в 1:10 ночи, он все-таки уехал: лишь спустя несколько недель после отставки Нетаньяху покинул резиденцию главы правительства в Иерусалиме

"Раньше все премьер-министры без возражений покидали официальную резиденцию главы правительства после своей отставки. Биньямин Нетаньяху и в этом случае стал исключением", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Биньямин Нетаньяху все еще не смирился с потерей власти, - отмечает корреспондентка издания в Иерусалиме Инга Рогг. - Даже спустя месяц после того, как бывший глава правительства Израиля был отправлен на скамью оппозиции после двенадцати лет пребывания у власти, он, по словам инсайдеров, настаивает на том, чтобы товарищи по партии обращались к нему как к премьер-министру. Физически, в самом прямом смысле слова, 71-летний политик подчеркнул это нежелание принимать реальность, оставшись жить в официальной резиденции главы правительства на улице Бальфура в Иерусалиме после того, как был отправлен в отставку".

"Как и следовало ожидать, это вызвало критику. Еще до отстранения Нетаньяху от власти многие из критиков вечером каждой субботы, после окончания Шаббата, проводили демонстрации перед его резиденцией. Вместо того чтобы стать синонимом Декларации Бальфура, проложившей путь к созданию еврейского государства, "Бальфур" стал символом всего того, что, по мнению критиков, было сделано неправильно при Нетаньяху - символом злоупотребления властью, коррупционных скандалов, нападок на независимость судебной системы и раскола общества", - говорится в статье.

"Вечером в прошедшую субботу у резиденции снова собрались десятки людей - требуя, чтобы Нетаньяху, наконец, уехал. Семья Нетаньяху должна была освободить резиденцию не позднее полуночи. Нетаньяху согласовал этот срок со своим преемником Нафтали Беннетом после того, как в очередной раз вызвал возмущение. Нетаньяху - теперь уже в качестве лидера оппозиции - продолжал принимать в резиденции высокопоставленных гостей, включая бывшего посла США в ООН Никки Хейли, которая написала в Twitter, что встречи с "премьер-министром Нетаньяху" бесценны.

"Около полуночи небольшой протест уже давно рассеялся, - повествует автор публикации. - (...)Только один учитель, живущий по соседству, стал очевидцем отъезда Нетаньяху, которого так ждали многие израильтяне. В воскресенье вскоре после часа ночи появились два телохранителя и отогнали оставшихся наблюдателей от задней двери - не глядя на пропуска для прессы. Через час и десять минут после назначенного срока ворота, наконец, открылись, и в сопровождении двух полицейских машин кортеж семьи Нетаньяху покинул дом и исчез в темноте ночи".

"Семья покинула резиденцию на улице Бальфур "вскоре после полуночи", сообщил один из представителей более часа спустя. Нетаньяху, находящийся под судом в связи с коррупцией и по другим обвинениям, скрылся, "как вор в ночи", заявила в воскресенье утром группа Crime Minister, принимавшая большое участие в протестах. А учитель? Большинство израильтян закрыли главу Нетаньяху, говорит он. "Больше всего они хотят стабильности". Для людей, живущих по соседству, это означает прежде всего одно: теперь они снова могут спать спокойно", - пишет Neue Zürcher Zeitung.