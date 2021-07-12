Глава разведки ФРГ: "ИГ* очень активно"

"Федеральная разведывательная служба (BND) знает много, но ее президент редко выступает публично. За исключением случаев, когда он хочет передать послание", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. В интервью изданию глава BND Бруно Каль предупредил о возрождении исламистского террора.

По мнению главы германской разведки, спустя 20 лет после терактов 11 сентября нет оснований полагать, что исламистский терроризм находится под контролем. "Мы действительно больше не переживали таких масштабных событий, как теракты в США. Но с тех пор исламистский терроризм развился, и он стоил многих жизней. Число действующих лиц терроризма и их опасность возросли. Даже если и были достигнуты успехи, в частности, военная или территориальная победа над так называемым ИГ*, действующие лица ни в коем случае не исчезли. Обе основные воюющие группировки все еще существуют: "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* с их подразделениями. Последние даже распространяются в некоторых районах. Угроза, исходящая от них в мире, не уменьшилась", - подчеркнул Каль.

"Ирак и Сирию по-прежнему следует считать регионами происхождения так называемого "Исламского государства"*. Оно там очень активно. Оно было лишено своего территориального господства, своих квазигосударственных качеств. Но оно отступило в труднодоступные районы, перестроилось и реорганизовалось. Оно все еще способно на совершение терактов в этом регионе. И оттуда оно снова может быть активным во внешнем мире. Оно санкционирует теракты, группировки из других регионов мира получают имя и признание от центра. Из своего центра ИГ* вдохновляет подразделения, используя современные средства связи, и оказывает влияние во всех частях мира", - указал собеседник издания.

Говоря о том, чем ИГ* привлекает новых сторонников, Каль отметил: "Предпосылкой всегда была известность, территориальное господство, обещание халифата. Здесь можно было не только жить по вере, но и ощутить власть. Этого больше нет. В этой связи приток новых участников именно из наших регионов довольно сильно сократился. Но мы наблюдаем сильный приток там, где отсутствует государственный авторитет и структуры. Привлекательна идея о том, что можно заполнить этот вакуум и затем принимать участие в правлении: в новой власти, которая одновременно будет соответствовать законам шариата и даст социальные преимущества. Это работает на Ближнем Востоке, касается также Сахеля, стран южной Африки и в некоторой степени Центральной Азии".

Обращаясь к ситуации в Сирии, глава BND пояснил: "В Сирии, до гражданской войны, все религиозные силы и конкурирующие группы сдерживались ценой жестокого полицейского государства, системы репрессий.(...) Невозможно предугадать, как в Сирии может быть установлен порядок, отвечающий всем предпосылкам для отсутствия насилия, и будет ли он тогда соответствовать западным конституционным идеям. Отдельные меньшинства должны снова вздохнуть с облегчением и иметь гарантию защиты, чтобы подчиняться новой государственной власти. Удастся ли это сделать, зависит не в последнюю очередь от тех сил, которые в настоящее время управляют извне: России, Турции, Ирана и, конечно, США".

В Сахеле ИГ* фактически осуществляет территориальный контроль, структура растет и в других регионах Африки. "Именно это и было причиной вмешательства Европы - остановить распространение террора из пустынного региона, который имеет для нас относительно малое значение в политическом плане, в развитые населенные районы. Первоначально это удалось. Сейчас структуры развиваются, а государственная власть отступает. Именно поэтому Европа должна сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс. Это также относится к Буркина-Фасо, Нигеру и, в некоторой степени, к Нигерии. (...) Очевидно, что действующие лица терроризма становятся все более дееспособными даже в тех регионах, которые ранее считались безопасными. Мы должны следить за тем, чтобы террор Сахеля не продвинулся дальше на юг, к побережью Гвинейского залива. (...) Канцлер Германии и президент Франции говорят об интернационализации взаимодействия в Сахеле. Это бремя не должно лежать на плечах только одной страны. Однако мы не можем позволить затронутым странам искать помощи в другом месте, например, в России. Поэтому мы должны экспортировать безопасность, не повторяя ошибок", - указал Каль.

Говоря об Афганистане, он подчеркнул: "В любом случае, ИГ* лишилось возможности доминировать в определенных регионах, но оно все еще способно совершать теракты, в том числе в Кабуле. Параллельные действия талибов с одной стороны и государственных сил безопасности с другой позволили сдержать ИГ* в Афганистане. У нас сложилось впечатление, что талибы также не заинтересованы в том, чтобы дать нациям, которые только что ушли, повод вернуться. Любые правители в Кабуле должны быть сами заинтересованы в том, чтобы, как и было оговорено, держать террористические структуры подальше оттуда".

"Талибан"* 2021 года - это уже не "Талибан"* 2001 года. Общество тоже изменилось. Талибы будут заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, не полностью утратить возможность связи и диалога с Западом. Им нужны деньги, им нужна поддержка в восстановлении страны", - отметил собеседник издания.

"Мы не принимаем исламистский терроризм как часть нашего мира, но мы должны быть к нему готовыми. На данный момент у нас нет никаких оснований для того, чтобы говорить, что опасность миновала", - заявил глава разведывательной службы Германии.

*организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации