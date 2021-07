12 июля 2021 г. Марк Беннеттс | The Sunday Times "Путин мог бы прекратить деятельность хакеров, если бы хотел" "Владимир Путин обладает властью, чтобы остановить киберпреступников, ответственных за сокрушительную атаку-вымогательство в Америке, утверждает бывший член элитной российской хакерской группы", - пишет The Sunday Times, имея в виду REvil, русскоязычную банду. (...) "Чтобы начать их преследовать, нужен только один человек - Путин, - заявил The Sunday Times бывший хакер Дмитрий Смилянец. - Если он начнет это, с ними будет покончено, очень быстро". (...) "По словам 37-летнего Смилянца, хотя REvil и другие киберпреступные банды не контролируются Кремлем, они часто защищаются коррумпированными чиновниками в России и других бывших советских республиках, где Москва все еще имеет влияние. "Закрыть их - это вопрос двух недель, чтобы сделать эти звонки, нужно политическое решение, - говорит Смилянец. - Если бы Россия захотела действовать, она могла бы сделать это очень эффективно. У спецслужб в России достаточно инструментов и знаний. Они знают об этих бандах с 2010 года". "Смилянец обладает обширными знаниями о российской хакерской среде. Бывший член банды, которая провела операцию по взлому кредитных карт на несколько миллионов долларов из Москвы был арестован в Нидерландах в 2012 году, экстрадирован в Америку и провел более четырех лет в федеральном заключении. Сейчас он работает аналитиком по разведывательным данным в Recorded Future, компании по кибербезопасности из Массачусетса, среди клиентов которой правительственные учреждения. (...) "Аналитики и бывшие хакеры говорят, что Россия является убежищем для киберпреступников, покуда они воздерживаются от нанесения ущерба интересам Москвы. "Российское государство не причиняет вреда этим людям, потому что знает, что они не нападают на Россию, - сказал Смилянец. - Государство принимает их, и это укрепляет их идею: "О, нашей стране нравится то, что мы делаем. Так что мы никогда не атакуем Россию, и продолжим атаковать Америку". "С этим согласен Сергей Павлович, бывший киберпреступник из Белоруссии, проживающий в России. "У нас есть такая поговорка: если вы не воруете в России, у вас нет проблем", - сказал он ABC News в прошлом месяце. Павлович отсидел 10 лет в тюрьме в Белоруссии после того, как США предъявили ему обвинение в мошенничестве с платежными картами. Сейчас он ведет шоу на YouTube, где рассказывает людям об онлайн-безопасности". (...) "(...) Но Москва настаивает на том, что оно тоже является жертвой международной киберпреступности. Совет национальной безопасности страны недавно объявил, что в России к 2020 году количество кибератак на критически важные объекты инфраструктуры увеличилось на 350%. Путин отметил, что многие из этих атак проводились "с киберпространства США". "У киберпреступников нет родины, - говорит Дмитрий Галов, эксперт по безопасности в российской компании по кибербезопасности Kaspersky. Он также считает, что доказательства связи REvil с Россией слабы", - говорится в статье. "(...) В прошлом году человек, представившийся представителем REvil, заявил Смилянцу, что банда сможет разжечь мировую войну, взломав системы запуска ракет. "Но это того не стоит, - сказал он. - Последствия невыгодны". Неясно, был ли этот комментарий истинным отражением возможностей группы или пустым хвастовством. Однако аналитики говорят, что угрозы, исходящие от таких кибербанд, беспрецедентны, и их нельзя недооценивать", - говорится в статье. "Во многих отношениях статус REvil как финансово мотивированной преступной группы делает их более опасными", - подчеркивает Джек Кейбл, архитектор ПО в сфере безопасности в Krebs Stamos Group, американской компании, занимающейся кибербезопасностью. "Государства связаны неписаными правилами, но банды вымогателей не соблюдают эти правила и получают прибыль, подрывая работу предприятий - даже если это означает нарушение работы больниц, школ или другой критически важной инфраструктуры. В результате, хотя они могут быть менее изощренными, их безрассудный подход может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб". "Даже если бы Путин расправился с REvil, это не означало бы конец угрозы атак-вымогательств, проводимых из России и постсоветского региона, предупреждает Смилянец. "Есть армия хакеров. Я говорю не об элитных хакерах, а о молодых, голодных парнях в самом внизу. Они мечтают об этих миллионах долларов и будут работать, пока не получат их", - замечает он. Источник: The Sunday Times