Сигарный магнат Танг - человек, проникший в Кремль с тайной миссией встретиться с Путиным

"Сэр Дэвид Танг превзошел собственный легендарный статус человека, который был на короткой ноге с Фиделем Кастро и Кейт Мосс, применив немного хитрости для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным", - пишет Daily Mail.

Гонконгский предприниматель устроил экстравагантный тет-а-тет с российским лидером, представившись скромным членом съемочной группы Оливера Стоуна, говорится в статье.

"Я вошел в комнату с дешевой имитацией версальской мебели и двумя корпулентными официантами в плохо сидящих черных костюмах. Единственная лампа приглушенно освещала непритязательный вход, и там не было парадной лестницы", - сообщил сэр Дэвид.

"Сила убеждения сэра Дэвида такова, что, когда он встретился с Кастро в 1992 году, то заручился эксклюзивной привилегией на продажу кубинских сигар. Но даже его шарм не смог заставить Путина выдать ни одну государственную тайну", - пишет издание.

По словам бизнесмена, ему удалось поговорить с Путиным только об "уличной китайской еде и его китайских пиджаках".

Путин, возможно, будет шокирован, увидев имя Танга в титрах в качестве исполнительного продюсера, говорится в статье.