В России идет борьба за молодежь

"С тех пор, как в конце марта по всей России в один миг с протестом против коррупции элиты на улицы вышли десятки тысяч людей, в стране идет настоящая борьба за молодежь. И в этой борьбе у власти - отнюдь не лучшие карты, что и показали не особо искусно сделанные музыкальные клипы, снятые для того, чтобы отвадить потенциальных демонстрантов от участия в новых протестах", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

К примеру, в одном из таких клипов, созданных, по информации независимых российских СМИ, "по заказу государства", певица, появляющаяся то в образе учительницы в мини-юбке, то рокерши, призывает "малыша не лезть в политику и идти учить матчасть". Реакция интернет-пользователей на эти меры устрашения оказалась преимущественно негативной и язвительной. Некоторые даже назвали исполнительницу "кремлевской проституткой".

Оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный, желающий выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году, призвал к новым протестам в нынешний понедельник, когда страна будет праздновать День России. Вместе со своими соратниками из "Фонда борьбы с коррупцией" он подал запрос на проведение демонстраций в более чем 200 городах, причем некоторые, в том числе в Москве, были разрешены. Но в то же время, как отмечает журналист, российские власти "делают все, чтобы дискредитировать Навального". Так, в самом начале одного из своих последних видео, в котором он обращался к школьникам и студентам, Навальный использовал вставки из сюжетов государственных СМИ, в которых о мартовских протестах речь шла о "политической педофилии" Навального и "крестовом походе детей", и сделал псевдопризнание в том, что "он действительно использует молодежь в своих политических целях". При этом Навальный проиллюстрировал это кадрами, показывающими, как правящая "Единая Россия" пользуется детьми для собственных целей в детских садах и на различных маршах.

Более того, в последнее время во многих регионах страны слышатся голоса учителей и преподавателей вузов, призывающих "молодежь не принимать участие в демонстрациях оппозиции 12 июня". Так, в Самаре после мартовских протестов примерно 2,5 тыс. человек, большей частью - учащиеся школ и студенты, по распоряжению губернатора были собраны на форуме под названием "Нет экстремизму". Там им показывали фильм, в котором Навального сравнивали с "Гитлером" и палачами "Исламского государства"*.

Между тем представители элиты, как констатирует автор, "неприкасаемы до тех пор, пока это удобно власти. Как правило, они не участвуют в каких-либо дискуссиях и предстают на публике лишь в образе меценатов, которые творят исключительно добро. Но с мартовских протестов это правило, по всей видимости, больше не действует". В частности, большой резонанс вызвали два видеообращения российского миллиардера Алишера Усманова, которого Навальный обвинил в дарении земельного участка псевдоблаготворительному фонду премьера Медведева. Обычно, отмечает Шмидт, представители власти не называют Навального по имени, но с Усмановым все поменялось. В своем видео этот тучный человек в круглых очках тыкал Навальному и в грубой форме требовал от него извинений. В свою очередь, оппозиционер призвал миллиардера обращаться к нему на "вы", но тот во втором видео отказался сделать это и, выругавшись, заявил, что они встретятся в суде. Суд, как и ожидалось, встал на сторону Усманова и обязал Навального удалить публикации. Тот отказался это сделать. Пока неизвестно, какие последствия все это будет иметь для Навального. "Однако трещина в публичном имидже власти - уже успех для Навального, ведь раньше она любила изображать себя холодной, техничной и точной, как Путин, а теперь обрела лицо Усманова из тех видеообращений, то есть оказалась старой, жирной и разозленной".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.