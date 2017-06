12 июня 2017 г. Катрин Хилле и Макс Седдон | Financial Times Российские активисты обретают свой голос "Воскресным майским днем более 20 тыс. человек заполнили проспект Сахарова в центре Москвы в рамках демонстративно аполитичного протеста против плана городских властей снести здания советской эпохи, где живут 1,6 млн человек, - сообщают Катрин Хилле и Макс Седдон в британском издании Financial Times. - Но когда лидер оппозиции Алексей Навальный появился в толпе из солидарности с бабушкой своей жены, которая живет в одном из таких домов, очевидный политический подтекст его присутствия расколол организаторов". По словам авторов, инцидент с Навальным, который был удален с митинга полицией по просьбе одного из организаторов, "указал на вопрос, который может решить будущее президента Владимира Путина, добивающегося переизбрания на четвертый срок на выборах в марте следующего года: выкристаллизуются ли растущие протесты по всей России в новое политическое оппозиционное движение?" "Демонстрация против плана городской реновации, выдвинутого мэром Москвы Сергеем Собяниным, - это лишь последний эпизод в череде конфликтов по стране, затрагивающих ширящийся круг социальных, экономических и культурных вопросов и опровергающих стереотипное представление об апатии общества в путинской России", - говорится в статье. "Количество и интенсивность протестов увеличиваются, при этом они распространяются волнообразно из традиционно беспокойных мест, таких как большие города, на регионы, где мы не видели такой активности многие годы", - приводит газета комментарий Алексея Титкова, социолога из НИУ ВШЭ, исследующего протестную активность для Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Как пишет издание, среди протестов, которые привлекли наибольшее внимание, были забастовки и перекрытие дорог по всей стране дальнобойщиками, протестующими против новой системы дорожного сбора, "управляемой компанией, связанной с Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина и его спарринг-партнером по дзюдо. Также были демонстрации вкладчиков, пострадавших от краха банка в Татарстане, и протесты в Новосибирске, третьем по величине городе страны, против резкого повышения тарифов ЖКХ". "Навальный, который хочет бросить вызов Путину на президентских выборах, стремится использовать это недовольство", - отмечают журналисты. Так, в марте он выступал на демонстрации в Новосибирске. Он также выступал в поддержку дальнобойщиков. "У Навального есть одна центральная цель: связать причины различных протестов с вопросом коррупции - краеугольным камнем его кампании, - пишет издание. - От того, получится ли у него провести такую связь, будет зависеть, выдохнутся ли российские протесты или же станут силой для политических перемен". "Люди говорили о том, что политические и социальные требования рано или поздно сольются, - отметил Навальный в интервью газете. - Это то, что сейчас происходит". "Все они хотят говорить о бедности как о следствии власти Путина. Все ее напрямую связывают с политикой власти. Есть консенсус, который формируется по стране среди самых разных людей", - добавил оппозиционер. "В прошлом месяце в Москве многие в толпе на проспекте Сахарова были собственниками, которые ранее никогда не протестовали", - передают журналисты. Одна из организаторов московского протеста против реновации, Юлия Галямина, "пытается превратить его в политическую силу. На семинаре в апреле она рассказала в помещении, битком набитом слушателями, как делать плакаты, раздавать флаеры в домах, лоббировать соседей и печатать листовки". "Если бы у нас все это уже было, мы бы жили в другой стране, - передает издание слова активистки. - Но начинать никогда не поздно". По словам авторов, протест дальнобойщиков тоже продемонстрировал свидетельства того, что он становится более политическим. Некоторые активисты выдвинули политические требования, информирует газета. "Я лично за призыв к отставке правительства", - цитируют журналисты Рустама Маламагомедова, главу профсоюза дальнобойщиков в Дагестане, одном из центров протеста. Однако профсоюз Маламагомедова проголосовал против призыва к отставке правительства, говорится далее. "Этим людям уже тяжело прокормить семьи, - объясняет глава профсоюза. - Политика им не нужна, политика - это синоним проблем. Им нужна отмена "Платона", чтобы они могли зарабатывать на жизнь". Газета сообщает, что протест вкладчиков в Татарстане тоже с трудом держится. "Татарстан - один из самых провластных регионов: 83% проголосовали за Путина на президентских выборах в 2012 году, - говорится в статье. - Однако местные власти были застигнуты врасплох, когда в декабре прошлого года возникло протестное движение, после того как ЦБ заморозил переводы из Татфондбанка, второго по величине кредитора в республике, обнаружив дыру в 45 млрд рублей в его балансовом отчете". Группа протестующих встречалась с Навальным, но была разочарована, передают авторы. "Он ничего не сделал, чтоб нам помочь или начать расследование", - приводит газета слова Руслана Титова, члена организационного комитета вкладчиков. "Организаторы сосредотачиваются на процедурах банкротства и исках, а не на расширении своих требований", - комментируют журналисты. Многие, как отмечает издание, "даже видят в Кремле сторонника против правительства Татарстана". "Настрой весьма отличается в Новосибирске, городе с полуторамиллионным населением и целым рядом местных гражданских групп, - говорится далее. - Здесь активисты купаются в лучах славы завоеванной с трудом победы: в апреле Владимир Городецкий, губернатор области, отменил план по увеличению тарифов ЖКХ на 15%, который вызвал протесты в декабре прошлого года". По мнению Андрея Гладченко, одного из организаторов протеста и местного представителя "Партии прогресса" Навального, главным достижением протеста вокруг тарифов ЖКХ стало ослабление чувства политической обреченности. "Мы помогли как людям здесь, так и в общем стране понять, что это можно сделать - можно добиться перемен", - цитирует издание Гладченко. Однако, по словам активиста, потребуются годы, чтобы общество в Новосибирске стало готовым к более масштабным политическим реформам. "Мы сами не растим армию бойцов, - отметил он. - Мы предоставляем это Навальному. Он собирает молодежь, а она приведет родителей. Вот будущее". Источник: Financial Times