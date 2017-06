12 июня 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Кремль стыдится демонстраций Британские издания The Times и The Sunday Times пишут о том, как российские власти пытаются воспротивиться намеченным на 12 июня протестным акциям по всей стране. Марк Беннеттс в сегодняшнем номере The Times в заметке "Кремль пресекает демонстрации" рассказывает: "Кремль запустил кампанию устрашения школьников, студентов и оппозиционных фигур, стремясь подавить инакомыслие перед массовыми протестами, намеченными на сегодня в 200 с лишним городах". Журналист сообщает, что к протестам призвал Алексей Навальный, обвинивший Дмитрия Медведева в получении взяток на 1 млрд долларов. В заметке говорится, что студентам российских университетов угрожают отчислением за участие в протестах, а в Самаре чиновники от образования порекомендовали школам напомнить ученикам, что "экстремизм" карается тюремным сроком до 10 лет. "В Санкт-Петербурге студентам сказали на лекции, что 41-летний Навальный - "американский агент", - передает Беннеттс. - Школьников вынуждают смотреть фильмы, в которых он сопоставляется с Гитлером". В статье упоминаются полицейский рейд в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева и коктейль Молотова, брошенный в штаб Навального в Ставрополе. Пострадавших в Ставрополе нет. Мэтью Кэмпбелл в заметке "Покрасневший Владимир Путин старается прятать протестные демонстрации" во вчерашнем номере The Sunday Times сообщает: "Оппозиционные активисты завтра устроят протесты по всей России, однако им было приказано держаться подальше от московской Красной площади и центров других городов после того, как предыдущая демонстрация опозорила Кремль тем, что привлекла больше людей, чем ожидалось". "Власти в разных частях страны выделяют под демонстрации отдаленные районы - в одном случае протестующих отправили в лес", - говорится в заметке. В Москве власти разрешили демонстрантам протестовать подальше от стен Кремля под предлогом, что иначе они помешают празднованию Дня России - праздника, отмечающегося в честь подписания "декларации "независимости" бывшей Советской России" 12 июня 1990 года. "В конце марта Кремль был застигнут врасплох, когда десятки тысяч молодых россиян вышли на улицы 90 городов на крупнейшие с 2011 года оппозиционные демонстрации. Более тысячи человек было арестовано в Москве", - сообщает Кемпбелл.