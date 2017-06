12 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Российские протесты: разовые акции или сила для политических перемен? Как отмечает западная пресса, ширящиеся протесты опровергают стереотипное представление об апатии общества в путинской России. Цель Навального - связать причины различных протестов с вопросом коррупции, краеугольным камнем его кампании. Обозреватели рассуждают о том, "почему Путину следует опасаться поколения 2000-х: оно игнорирует подконтрольные государству СМИ". Британские издания The Times и The Sunday Times пишут о том, как российские власти пытаются воспротивиться намеченным на 12 июня протестным акциям по всей стране. Марк Беннеттс в сегодняшнем номере The Times в заметке "Кремль пресекает демонстрации" рассказывает: "Кремль запустил кампанию устрашения школьников, студентов и оппозиционных фигур, стремясь подавить инакомыслие перед массовыми протестами, намеченными на сегодня в 200 с лишним городах". Журналист сообщает, что к протестам призвал Алексей Навальный, обвинивший Дмитрия Медведева в получении взяток на 1 млрд долларов. В заметке говорится, что студентам российских университетов угрожают отчислением за участие в протестах, а в Самаре чиновники от образования порекомендовали школам напомнить ученикам, что "экстремизм" карается тюремным сроком до 10 лет. "В Санкт-Петербурге студентам сказали на лекции, что 41-летний Навальный - "американский агент", - передает Беннеттс. - Школьников вынуждают смотреть фильмы, в которых он сопоставляется с Гитлером". Мэтью Кэмпбелл в заметке "Покрасневший Владимир Путин старается прятать протестные демонстрации" во вчерашнем номере The Sunday Times сообщает: "Оппозиционные активисты завтра устроят протесты по всей России, однако им было приказано держаться подальше от московской Красной площади и центров других городов после того, как предыдущая демонстрация опозорила Кремль тем, что привлекла больше людей, чем ожидалось". "Власти в разных частях страны выделяют под демонстрации отдаленные районы - в одном случае протестующих отправили в лес", - говорится в заметке. "В конце марта Кремль был застигнут врасплох, когда десятки тысяч молодых россиян вышли на улицы 90 городов на крупнейшие с 2011 года оппозиционные демонстрации. Более тысячи человек было арестовано в Москве", - сообщает Кемпбелл. Американская Los Angeles Times рассуждает о том, "почему Путину следует опасаться поколения 2000-х: они игнорируют подконтрольные государству СМИ". "Многие из участников акции 26 марта (...) - молодые люди от 18 до 22 лет, новая демографическая группа активистов, вызвавшая потрясение в Кремле", - отмечает автор статьи Сэбра Эйрс. По словам российского журналиста Серафима Ореханова, численность молодых участников акций протеста против коррупции показала Кремлю, что контролируемая им пропаганда на государственном телевидении и в СМИ прошла мимо нового поколения россиян, которые считают YouTube и соцсети главным источником новостей. Отчасти успех канала Навального в YouTube - "Навальный LIVE" - обеспечивается его главным героем. Навальный - не просто телекомментатор или политик старой школы. Он не читает наставлений, а говорит открыто, что близко молодежи, говорит Ореханов. "Новости в традиционном понимании - устаревшее понятие для этого поколения, - считает Ореханов. - YouTube стал тем, чем было телевидение для старших поколений". "Кремль отреагировал на это неуклюжими попытками снизить активность молодежи как на улицах, так и в интернете", - пишет Эйрс. В частности, в Госдуму был внесен законопроект об ограничении использования соцсетей для пользователей моложе 14 лет и виртуальных корпоративных сетей, позволяющих обходить блокировку определенных сайтов. "В России идет борьба за молодежь" - утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. "С тех пор, как в конце марта по всей России в один миг с протестом против коррупции элиты на улицы вышли десятки тысяч людей, в стране идет настоящая борьба за молодежь. И в этой борьбе у власти - отнюдь не лучшие карты, что и показали не особо искусно сделанные музыкальные клипы, снятые для того, чтобы отвадить потенциальных демонстрантов от участия в новых протестах", - пишет политический обозреватель Фридрих Шмидт, упоминая ролик, в котором "малыша" призывают "не лезть в политику и идти учить матчасть". Реакция интернет-пользователей оказалась негативной и язвительной. Оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный, желающий выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, призвал к новым протестам 12 июня, в День России. Он подал запрос на проведение демонстраций в более чем 200 городах, причем некоторые, в том числе в Москве, были разрешены. В то же время, как отмечает журналист, российские власти "делают все, чтобы дискредитировать Навального". Государственные СМИ рассуждают о "политической педофилии" Навального и "крестовом походе детей". Во многих регионах преподаватели школ и вузов призывают "молодежь не принимать участие в демонстрациях оппозиции 12 июня". В Самаре после мартовских протестов 2,5 тыс. человек, большей частью - учащиеся школ и студенты, по распоряжению губернатора были собраны на форуме "Нет экстремизму". Там им показывали фильм, в котором Навального сравнивали с Гитлером и палачами ИГИЛ*. Между тем представители элиты, как констатирует автор, "неприкасаемы до тех пор, пока это удобно власти. Как правило, они не участвуют в каких-либо дискуссиях и предстают на публике лишь в образе меценатов, которые творят исключительно добро. Но с мартовских протестов это правило, по всей видимости, больше не действует". Журналист напоминает, что большой резонанс вызвали два видеообращения миллиардера Алишера Усманова, которого Навальный обвинил в дарении земельного участка псевдоблаготворительному фонду премьера Медведева. Суд встал на сторону Усманова и обязал Навального удалить публикации. "Однако трещина в публичном имидже власти - уже успех для Навального, ведь раньше она любила изображать себя холодной, техничной и точной, как Путин, а теперь обрела лицо Усманова (...), то есть оказалась старой, жирной и разозленной", - заключает издание. "Российские активисты обретают свой голос" - так озаглавлен материал в британском издании Financial Times. По мнению журналистов Катрин Хилле и Макса Седдона, "вопрос, который может решить будущее президента Владимира Путина, добивающегося переизбрания на четвертый срок на выборах в марте следующего года: выкристаллизуются ли растущие протесты по всей России в новое политическое оппозиционное движение?" "Демонстрация против плана городской реновации, выдвинутого мэром Москвы Сергеем Собяниным, - это лишь последний эпизод в череде конфликтов по стране, затрагивающих ширящийся круг социальных, экономических и культурных вопросов и опровергающих стереотипное представление об апатии общества в путинской России", - говорится в статье. "Количество и интенсивность протестов увеличиваются, при этом они распространяются волнообразно из традиционно беспокойных мест, таких как большие города, на регионы, где мы не видели такой активности многие годы", - приводит газета комментарий Алексея Титкова, социолога из НИУ ВШЭ, исследующего протестную активность для Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Как пишет издание, среди самых крупных протестов были забастовки дальнобойщиков, протестующих против новой системы дорожного сбора, демонстрации вкладчиков, пострадавших от краха банка в Татарстане, и протесты в Новосибирске против резкого повышения тарифов ЖКХ. "Навальный, который хочет бросить вызов Путину на президентских выборах, стремится использовать это недовольство", - отмечают журналисты. Так, в марте он выступал на демонстрации в Новосибирске. Он также выступал в поддержку дальнобойщиков. "У Навального есть одна центральная цель: связать причины различных протестов с вопросом коррупции - краеугольным камнем его кампании, - пишет издание. - От того, получится ли у него провести такую связь, будет зависеть, выдохнутся ли российские протесты или же станут силой для политической перемен". "Люди говорили о том, что политические и социальные требования рано или поздно сольются, - отметил Навальный в интервью газете. - Это то, что сейчас происходит". "Все они хотят говорить о бедности как о следствии власти Путина. Все ее напрямую связывают с политикой власти. Есть консенсус, который формируется по стране среди самых разных людей", - добавил оппозиционер. Однако, как отмечает издание, не все так просто: многие протестующие, никогда ранее не интересовавшиеся политикой, не стремятся выдвигать политические требования, считая свои цели чисто экономическими, а иногда даже видят в Кремле своего сторонника в борьбе с местными элитами. Только в Новосибирске протесты вокруг тарифов ЖКХ увенчались успехом. Их организаторы считают главным достижением ослабление чувства политической обреченности. Но, по словам активистов, потребуются годы, чтобы общество стало готовым к более масштабным политическим реформам. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.