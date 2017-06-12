Вот почему Путину следует опасаться поколения 2000-х: они игнорируют подконтрольные государству СМИ

Степан Выбоч - 22-летний студент-эколог, запустивший собственный канал в YouTube, чтобы обсуждать свои взгляды на крупные проблемы России. Некоторые из его видеороликов носят политический характер. Другие посвящены событиям в Раменском, родном городе студента, пишет Los Angeles Times.

"Способный, технически подкованный и политически активный, находящийся вне московских либеральных кругов, Выбоч - именно тот тип россиянина поколения 2000-х, который застал Кремль врасплох", - отмечает автор статьи Сэбра Эйрс.

"Выбоч подал заявку в городскую администрацию Раменского на проведение антикоррупционной акции протеста в понедельник - одной из 220 демонстраций, запланированных по всей России в ответ на призыв лидера оппозиции Алексея Навального массово выйти на улицы", - говорится в статье.

Навальный, который, по его словам, надеется стать соперником президента Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, призвал своих последователей выйти на улицы и превзойти численностью участников акции 26 марта, пишет издание.

"Многие из участников акции 26 марта, как и Выбоч, - молодые люди от 18 до 22 лет, новая демографическая группа активистов, вызвавшая потрясение в Кремле", - отмечает автор.

По словам российского журналиста Серафима Ореханова, численность молодых участников показала Кремлю, что контролируемая им пропаганда на государственном телевидении и в СМИ прошла мимо нового поколения россиян, которые считают YouTube и социальные сети главным источником новостей и развлечений.

Отчасти успех канала Навального в YouTube - "Навальный LIVE" - обеспечивается его главным героем. 41-летний Навальный - не просто телекомментатор или политик старой школы. Он не читает наставлений, а говорит открыто, что близко молодому поколению, говорит Ореханов.

"Новости в традиционном понимании - устаревшее понятие для этого поколения, - считает Ореханов. - YouTube стал тем, чем было телевидение для старших поколений".

"Кремль отреагировал на это неуклюжими попытками снизить активность молодежи как на улицах, так и в интернете", - пишет Эйрс.

В частности, в Госдуму был внесен законопроект об ограничении использования соцсетей для пользователей моложе 14 лет и виртуальных корпоративных сетей, позволяющих обходить блокировку определенных сайтов.

Подобные методы устрашения, по словам Выбоча, только служат для него дополнительным стимулом к деятельности.

"Смысл протеста в том, чтобы потребовать ответов от правительства на вопросы о коррупции, - говорит Выбоч. - Но на самом деле моя цель - научить людей выходить на улицы и кричать".