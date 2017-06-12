Лидер оппозиции проверяет, будет ли его попытка сместить Путина иметь общественную поддержку

Оставалось три дня до открытия во Владимире вопреки всему предвыборного штаба ярого критика Кремля Алексея Навального, но чиновники в местном университете решили подстраховаться. "Примерно сотню студентов заставили явиться в главную аудиторию, чтобы посмотреть два коротких фильма, обличающих лидера оппозиции как марионетку Госдепартамента США и будущего Гитлера, отдающего нацистское приветствие", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар.

Когда несколько студентов обвинили лектора в нагнетании паники и предложили показать новейший, невероятно популярный антикоррупционный ролик Навального, чтобы расширить дискуссию, она их отругала, обвинив в неуважении, говорится в статье.

"Это была чушь, клевета на Навального, - сказал один студент-второкурсник. - Правительство все время говорит о том, что оно делает, но на самом деле оно не функционирует. Его единственная настоящая деятельность, как представляется, - это борьба с оппозицией".

"На "лунном ландшафте" российской оппозиционной политики появились неожиданные признаки жизни в конце марта, когда антикоррупционная акция протеста, к которой призвал Навальный, вызвала заметный отклик по всей стране. Более чем в 80 городах России десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, что стало крупнейшей за пять лет акцией политического протеста", - отмечает Макфаркуар.

"Навальный призвал к еще более многочисленной акции протеста в понедельник, назвав ее проверкой масштаба оппозиции и, следовательно, общественной поддержки его попытки бросить вызов президенту Владимиру Путину на президентских выборах в марте 2018 года", - говорится в статье.

"Выход на регионы состоялся благодаря YouTube", - заявил Навальный в интервью.

"Очень важно вернуть политику в маленькие города. Раньше любая политическая дискуссия, любое движение происходило только в Москве и, возможно, в лучшем случае, в Санкт-Петербурге", - отметил он.

"Помимо YouTube, Навальный бросил клич на местах, открывая предвыборные штабы в десятках небольших городов, где он набирает значительные очки только потому, что приезжает туда. Мало кто из других политиков себя этим утруждает", - пишет Макфаркуар.

"Хотя технически ему запрещено баллотироваться в президенты в 2018 году из-за политически мотивированных приговоров, он надеется, что широкая общественная поддержка вынудит Кремль разрешить ему баллотироваться", - говорится в статье.

Впрочем, некоторые политические обозреватели считают это маловероятным, поскольку официальная президентская кампания может предоставить ему платформу на национальном уровне для прямой атаки на Путина.

На открытии предвыборных штабов во Владимире и в Иваново некоторые сторонники Навального предположили, что, хотя они сомневаются в возможности победы Навального в 2018 году, учитывая популярность Путина, это может позволить ему подготовиться к 2024 году.

Кандидат рассердился, заявив, что сама эта идея напоминает ему о Зимбабве, где лидер не менялся уже более 35 лет.

"Так что с этими мыслями о 2018-м, или 2024-м, или 2044 годах я представляю себе Путина с бионическим телом, который находится у власти в течение 50 лет и все еще говорит, что рейтинг его популярности продолжает составлять 84%, - заявил Навальный. - Мы должны думать о том, что нам нужно сделать прямо сейчас".