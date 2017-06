12 июня 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Лидер оппозиции проверяет, будет ли его попытка сместить Путина иметь общественную поддержку Оставалось три дня до открытия во Владимире вопреки всему предвыборного штаба ярого критика Кремля Алексея Навального, но чиновники в местном университете решили подстраховаться. "Примерно сотню студентов заставили явиться в главную аудиторию, чтобы посмотреть два коротких фильма, обличающих лидера оппозиции как марионетку Госдепартамента США и будущего Гитлера, отдающего нацистское приветствие", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Когда несколько студентов обвинили лектора в нагнетании паники и предложили показать новейший, невероятно популярный антикоррупционный ролик Навального, чтобы расширить дискуссию, она их отругала, обвинив в неуважении, говорится в статье. "Это была чушь, клевета на Навального, - сказал один студент-второкурсник. - Правительство все время говорит о том, что оно делает, но на самом деле оно не функционирует. Его единственная настоящая деятельность, как представляется, - это борьба с оппозицией". "На "лунном ландшафте" российской оппозиционной политики появились неожиданные признаки жизни в конце марта, когда антикоррупционная акция протеста, к которой призвал Навальный, вызвала заметный отклик по всей стране. Более чем в 80 городах России десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, что стало крупнейшей за пять лет акцией политического протеста", - отмечает Макфаркуар. "Навальный призвал к еще более многочисленной акции протеста в понедельник, назвав ее проверкой масштаба оппозиции и, следовательно, общественной поддержки его попытки бросить вызов президенту Владимиру Путину на президентских выборах в марте 2018 года", - говорится в статье. "Выход на регионы состоялся благодаря YouTube", - заявил Навальный в интервью. "Очень важно вернуть политику в маленькие города. Раньше любая политическая дискуссия, любое движение происходило только в Москве и, возможно, в лучшем случае, в Санкт-Петербурге", - отметил он. "Помимо YouTube, Навальный бросил клич на местах, открывая предвыборные штабы в десятках небольших городов, где он набирает значительные очки только потому, что приезжает туда. Мало кто из других политиков себя этим утруждает", - пишет Макфаркуар. "Хотя технически ему запрещено баллотироваться в президенты в 2018 году из-за политически мотивированных приговоров, он надеется, что широкая общественная поддержка вынудит Кремль разрешить ему баллотироваться", - говорится в статье. Впрочем, некоторые политические обозреватели считают это маловероятным, поскольку официальная президентская кампания может предоставить ему платформу на национальном уровне для прямой атаки на Путина. На открытии предвыборных штабов во Владимире и в Иваново некоторые сторонники Навального предположили, что, хотя они сомневаются в возможности победы Навального в 2018 году, учитывая популярность Путина, это может позволить ему подготовиться к 2024 году. Кандидат рассердился, заявив, что сама эта идея напоминает ему о Зимбабве, где лидер не менялся уже более 35 лет. "Так что с этими мыслями о 2018-м, или 2024-м, или 2044 годах я представляю себе Путина с бионическим телом, который находится у власти в течение 50 лет и все еще говорит, что рейтинг его популярности продолжает составлять 84%, - заявил Навальный. - Мы должны думать о том, что нам нужно сделать прямо сейчас". Источник: The New York Times