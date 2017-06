12 июня 2017 г. Стивен Коткин | The New York Times Путин получает от Трампа то, что хочет? На прошлой неделе в Сенате республиканец Ричард Берр спросил уволенного директора ФБР Джеймса Коми, есть ли у него "сомнения по поводу того, что Россия пыталась вмешаться в выборы 2016 года". Коми ответил одним словом: "Нет", пишет The New York Times. Далее Коми поведал американской общественности, что русские "сделали это намеренно" и что "они вернутся". "Что, в Кремле поднимают рюмки с водкой? - задается вопросом автор статьи Стивен Коткин, профессор истории в Принстоне и научный сотрудник в Гуверовском институте Стэнфордского университета. - Не совсем так". "Владимир Путин, без сомнения, по-прежнему получает удовлетворение от оскорбления, нанесенного американской демократии, и неловкой ситуации, в которой оказалась Хиллари Клинтон. Но у российского президента есть один высший приоритет: снятие западных санкций", - утверждает автор. "Санкции, введенные после российской аннексии Крыма в 2014 году, направлены на то, чтобы воспрепятствовать получению ключевыми российскими лицами и компаниями финансирования и доступа к важным технологиям. Теперь, несмотря на то, что Клинтон сама потерпела поражение в выборах, суливших ей победу, Путин может получить дальнейшее усиление санкций, направленных на его круг бандитов, государственных компаний и киберпреступников", - продолжает Коткин. "Хотя аналитики предрекают возрождение России, реальность в том, что президент Путин не выигрывает. Он, фактически, скорее проигрывает. Его бесчестное вторжение на восток Украины сделало эту страну более прозападной, чем когда-либо с 1991 года. Непоколебимая поддержка Россией сирийского мясника, Башара аль-Асада, почти не приносит Москве конкретных преимуществ", - считает автор. Однако "неприятная, мягко говоря, новость для Путина состоит в том, что Сенат Соединенных Штатов не только вряд ли снимет санкции с России, но и близится к их усилению", говорится в статье. О соответствующем законопроекте, который готовится к принятию, рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. "Когда санкции вводились в 2014 году и усиливались в конце 2016 года, они имели форму исполнительного распоряжения, но если Грэм и его коллеги добьются своего, новые, ужесточенные санкции примут форму закона", - добавляет Коткин. "Сенаторы, которые возглавляют этот процесс, правы с точки зрения политики: Россия должна заплатить существенную цену за свою кибервойну против Соединенных Штатов, и другим противникам тоже надо противодействовать. Цель Путина состоит в выживании его режима. Высшая стратегия России на более длительный период состоит в надежде на то, что Запад ослабнет или даже потерпит крах, и в содействии его разложению. Ставки высоки, как никогда", - заключает Коткин. Источник: The New York Times