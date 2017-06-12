Сенат США ищет способ пнуть Россию

"Сенат на грани двухпартийной сделки об усилении санкций против России - в пику президенту Дональду Трампу, отмахнувшемуся от заявлений, что Москва вмешалась в выборы 2016 года [в США], - сообщает Элана Шор в Politico. - Их главное яблоко раздора - насколько сильный удар нанести России".

"Демократы продвигают жесткий план - позволить Конгрессу заблокировать для Трампа возможность облегчить санкции, уже наложенные на правительство Владимира Путина. Однако связывание Трампу рук в отношении России может показаться слишком суровой отповедью республиканцам, которые не хотят критиковать президента, даже когда он критикует расследование российского вмешательства в выборы, угрожающее пустить под откос их совместную повестку", - говорится в статье.

"Каждый член Конгресса, не желающий наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию, - сказал в воскресенье сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины). - И если президент не подпишет законопроект о наказании для России, он предаст демократию".

"Председатель комитета по международным отношениям Боб Коркер на прошлой неделе предсказал, что Сенат "собирается в конце концов прийти к чему-то очень, очень жесткому по России, к тому, что может быть решительно поддержано обеими партиями", и добавил: "Мы понимаем, какие зудящие места пытаются почесать" сенаторы, которых привели в бешенство российские кибератаки во время прошлогодних президентских выборов", - передает Шор.

"На прошлой неделе аппарат работал сверхурочно в связи со все еще не приведшими к однозначному решению переговорами по поводу сущности российской поправки, которая, по словам Коркера, может включать в себя не меньше полудюжины законопроектов. Главный приоритет для демократов - двухпартийное предложение, у которого есть две дюжины сторонников по обе стороны прохода [в Конгрессе]. Оно подразумевает наделение Конгресса полномочиями отвергнуть любую попытку ослабить или отменить санкции", - говорится в статье.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала репортерам, что "администрация предана существующим санкциям против России и оставит их в силе, пока Москва не исполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине".

"Мы полагаем, что существующий режим санкций, подчиняющихся исполнительной ветви, - лучший инструмент, чтобы побудить Россию выполнить свои обязательства", - сказала Сандерс.

Однако демократы хотят добавить новые санкции в ответ на российскую кампанию по подрыву выборов 2016 года с помощью киберинструментов.

"Так как Кремль вмешался в наши выборы, это самая многообещающая возможность принять зубастый закон о санкциях, - сказала сенатор Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гемпшир). - Есть двухпартийное соглашение, что нам надо ухватиться за эту возможность и провести закон через финишную прямую".

Автор напоминает, что даже если Сенат "нанесет сильный удар правительству Путина на этой неделе", то Палате представителей придется утвердить данную меру и отправить ее на стол к Трампу.