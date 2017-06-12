Спичрайтер президента Рейгана: "Мы не хотели изобличать Горбачева"

Тридцать лет назад американский президент Рональд Рейган произнес свою знаменитую речь у Берлинской стены, в которой призвал президента СССР Михаила Горбачева "снести эту стену". Автор этой речи, спичрайтер президента Рейгана Питер Робинсон рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel о том, как появилась речь и какие споры она вызвала в американском руководстве.

Так, по словам Робинсона, он "испытал настоящее облегчение, когда Рейган произнес ту фразу о стене". "Ведь до этого в правительстве США целых три недели шла настоящая война из-за вопроса, стоит ли оставлять это предложение в речи или нет", - говорит составитель текста Берлинской речи.

"У Совета национальной безопасности имелись определенные сомнения. Там никто не верил в то, что Берлинская стена может пасть так быстро, - вспоминает Робинсон. - Также сильно против был настроен и Госдепартамент США, поскольку они считали, что Горбачева не стоило провоцировать. Тогда мне пришлось ходить на заседания по этому поводу на протяжении целых трех недель".

Что же касается истории создания речи, "то тогда нас в Белом доме было пять или шесть спичрайтеров, и каждый должен был писать крупные речи. Моя очередь была писать речь для выступления Рейгана в Берлине. Это было, если можно так сказать, рутинное занятие - но только до тех пор, пока я не слетал на два дня в Берлин ради ее подготовки, - продолжает Робинсон. - Я первым прибыл на место, с которого должен был говорить Рейган. Честно говоря, я не знаю, можно ли сейчас донести до людей то, что чувствовалось тогда. В общем, там стоял Рейхстаг, на котором были видны следы еще со времен Второй мировой войны. Стена, у подножия которой стояли кресты в память о людях, убитых во время бегства. До этого я никогда не бывал в местах, где можно так прочувствовать груз истории. И в тот момент я осознал, что эта речь не будет рутинной".

В заключение Робинсон опроверг точку зрения, согласно которой Берлинская речь Рейгана носила пропагандистский характер. "Вспомните о том, что отношения между Америкой и Советским Союзом шагнули вперед при Рейгане, - подчеркивает Робинсон. - В первой части президентства Рейгана у нас была фаза вооружения, практически не было переговоров. Но внезапно к власти пришел Горбачев, и между обоими появилось что-то вроде отношений. Оба лидера были самоуверенны и потому несколько расслабленны. В результате чувство вражды сразу исчезло. Да и вообще, когда Рейган произносил ту фразу, он на самом деле имел в виду: "Я знаю тебя. Также я знаю, что ты и сам больше не веришь в стену. Поэтому дай себе пинка".

"Тем более мы не хотели изобличать Горбачева, - заключает Робинсон. - Он нравился Рейгану. Может быть, потому, что оба были религиозными людьми. Через несколько лет я встретился с Горбачевым, когда он выступал с докладом. И тогда он рассказал мне, что и он, и Рейган имели одни и те же христианские представления о морали. А затем он рассказал мне интересную историю о своем деде. В частности, когда тот встречался с другими коммунистами, он всегда вешал на стену портреты Сталина и Ленина. А когда его коллеги уходили, дед всегда возвращал на стену иконы".