Молодые бунтари России

Алексей Навальный призвал россиян выйти 12 июня с новыми протестами в 200 городах. "Но российские власти пытаются запугать молодежь", - говорится в репортаже обозревателя немецкого журнала Der Spiegel Кристины Хебель.

Так, сразу после демонстрации 26 марта, когда оппозиционеру Алексею Навальному удалось организовать митинги против коррупции по всей стране - что многие до этого считали невозможным, - к 16-летнему жителю провинциального Владимира Михаилу Огородникову пришла сотрудница полиции. Целый час она задавала Михаилу и его отцу различные вопросы по поводу митинга, в том числе о том, кто приходил к нему до этого и почему он выступил с речью. После беседы обоим пришлось подписать протоколы.

Огородникову-младшему, как рассказывается в материале, "не нравится то, что президент и олигархи вокруг него сделали со страной". "На протяжении 17 лет этот человек грабит мою любимую страну", - заявил Огородников на митинге 26 марта, на который во Владимире собралось около 500 человек.

На новые протесты Михаил и другие участники хотели собраться на Театральной площади в центре города, однако городская администрация одобрила проведение митинга лишь в парке, куда из центра надо ехать 15 минут на автомобиле. "Они хотят спрятать нас, - говорит организатор в штабе Навального Кирилл Николенко. - Но мы все равно пойдем на Театральную площадь". Власти, в свою очередь, указывают на то обстоятельство, что на площади уже давно были запланированы другие мероприятия. "Мы приветствуем тот факт, что молодые люди борются за свою гражданскую позицию. Но в этот день там проводить акцию нельзя", - говорит представитель администрации.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев уверен, что "Михаил не понимает, что творилось в стране, когда он только родился". Таким образом Киселев намекает на хаос 90-х годов. Отсутствие понимания чиновник объясняет отсутствием образования у Михаила как в школе, так и в семье, однако в действительности Михаил - отличник и один из лучших учеников 36-й школы во Владимире. Просто он, как комментирует автор, "не хочет стабильности той ценой, что страна останется коррумпированной, несвободной и слабой экономически".