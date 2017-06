12 июня 2017 г. Аарон К. Дэвис | The Washington Post Округ Колумбия и Мэриленд подают в суд на президента Трампа, обвиняя его в нарушении конституционной присяги "В понедельник генеральные прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд сказали, что будут судиться с президентом Трампом, и обвинили его в нарушении антикоррупционных положений конституции по причине получения миллионных платежей и отчислений от зарубежных правительств после переезда в Белый дом", - сообщает Аарон К. Дэвис в The Washington Post. "В центре данного иска, впервые поданного правительственными учреждениями, тот факт, что Трамп решил сохранить за собой собственность на свою компанию, когда стал президентом. В январе Трамп сказал, что передает свои коммерческие активы трасту, управляемому его сыновьями, чтобы устранить возможность конфликтов интересов, - говорится в статье. - Однако генеральный прокурор округа Колумбия Карл А. Расин (демократ) и генеральный прокурор Мэриленда Брайан Э. Фрош (демократ) сказали, что Трамп нарушил множество обещаний отделять свои общественные обязанности от частных деловых интересов. В частности, его сын Эрик Трамп сказал, что президент продолжит получать регулярные сообщения о финансовом здоровье его компании". "В иске, подписанную копию которого Расин и Фрош предоставили The Washington Post в воскресенье вечером, Трамп обвиняется в "беспрецедентных нарушениях конституции". В нем говорится, что в связи с сохранением собственности на международную бизнес-империю президент "глубоко вовлечен в совместные дела с легионом иностранных и отечественных правительственных заинтересованных лиц" и целостность американской политической системы подрывается", - сообщается далее. "Критически важно для верности президента [обещанию добросовестно исполнять присягу] конституционное требование к президенту (...) отделить свои личные финансы от финансов родной страны и зарубежных держав. Еще никогда президент не действовал с таким пренебрежением к этому конституционному предписанию", - говорится в иске. "Данный иск может открыть новый фронт для Трампа, уже имеющего дело с расследованиями возможного сговора между его соратниками и российским правительством во время президентской кампании 2016 года, ведущимися специальным советником Робертом С. Мюллером III и комитетами Конгресса", - отмечает Дэвис. Источник: The Washington Post